Orhan Aydın'dan rezil paylaşım: Gözleri var görmezler kulakları var duymazlar

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Türkiye’nin çeşitli noktalarında peş peşe çıkan orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alınırken sanatçı geçinen CHP yandaşı ayak takımı durumu fırsat bilip algı operasyonlarına başladı.

"İşçi", "emekçi", "alın teri", "yoksulluk" ve "fakirlik" üzerinden prim kasıp şov yapan ve vatandaşları AK Parti hükümetine karşı sürekli olarak kışkırtan "Komünist" Orhan Aydın, şimdi de çıkan yangınları diline dolayıp yeni bir yalan ortaya attı.

Yangın çalışmalarına askerlerin katılmadığını iddia eden Orhan Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önceden biliyorum yangın-deprem-sel gibi durumlarda asker sahada olurdu... Ben mi yanılıyorum... Niye tek asker yardımı görüntüsü yok?" ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçlerinin kahramanca mücadelesini görmezden gelen Orhan Aydın'ın yalanı çok geçmeden ortaya çıktı.

Bakanlık görüntüleri paylaştı

29 Temmuz tarihinde resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA, tanker, arazöz ve keşif araçları ile birlikte personel desteği sağlandığını bildirdi.

Yapılan bir başka paylaşımda ise "Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızda görevli personelimiz, devletimizin diğer kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak Marmaris'teki yangını söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Askerlerimiz alevlerin ortasında kaldı

Bu sabah Marmaris Armutalan'da devam eden yangına müdahale etmek için bölgeye intikal eden kahraman askerlerimiz alevlerin ortasında kaldı. Orman yangınının yerleşim yerlerine sıçramaması için canını ortaya koyup itfaiye ekiplerine yardım eden askerlerimizin görüntüleri basına yansıdı.

Bir askerin yanan ormandan çıkamadığı farkedilince canlarını hiçe sayan askerin silah arkadaşları alevlerin arasına korkusuzca daldı.

Söz konusu görüntüler izleyenlerin tüylerini diken diken ederken algı operasyonu yapan Orhan Aydın'ın rezil paylaşımı, "Gözleri var görmezler kulakları var duymazlar" dedirtti.

İşte Orhan Aydın'ın yangın çalışmalarına katılmadığını iddia ettiği kahraman askerlerimizin görüntüleri: