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Orhan Aydın neden gözaltına alındı?

Gezi olaylarının tetikçiliğini yapan sözde sanatçıların arasında bulunan sözde oyuncu Orhan Aydın gözaltına alındı. Orhan Aydın’ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

10 Temmuz 2018 Salı 11:58
Orhan Aydın neden gözaltına alındı?

Gezi olaylarının tetikçiliğini yapan sözde sanatçıların arasında bulunan sözde oyuncu Orhan Aydın gözaltına alındı. Orhan Aydın’ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

24 Haziran Seçimleri’nde İstanbul 2. bölge milletvekili adayı da olan tiyatrocu Orhan Aydın, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Beyoğlu Emniyeti’nce gözaltına alındığını açıkladı. Aydın, Twitter’dan “Sosyal medya paylaşımlarım için Beyoğlu Emniyet Amirliği Güvenlik Şubeye getirildim. Başkanlık ve demokrasi!” yazdı.

Orhan Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 69 bin lira tazminat cezası ödemişti

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 11:58
  1. İstanbul
  2. Orhan Aydın Twitter
  3. orhan aydın neden gözaltına alındı

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