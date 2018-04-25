Örgütün "Sivas il imamı" yakalandı!

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 1,5 yıldır yakalama kararı bulunan ve yapılan soruşturmalarda 15 Temmuz öncesinde Sivas'ta sözde "bölge sorumluluğu", 15 Temmuz sonrasında ise "il imamlığı" yaptığı belirlenen M.N.S'nin Ankara'da olduğunu tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda daha önce FETÖ'ye bağlı okullarda öğretmenlik yapan M.N.S'yi Ankara'da gözaltına aldı.

Sivas'a getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis, şüphelinin eşi örgütün sözde "il ablası" K.S'nin yakalanması için de çalışma başlattı.