  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Örgütlü uyuşturucu ticaretine jandarmadan büyük darbe
Yerel

Örgütlü uyuşturucu ticaretine jandarmadan büyük darbe

Yeniakit Publisher
2024-07-11 12:05:00 -

Aydın'ın Nazilli ilçesinde örgütlü uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgüt lideri ile birlikte toplam 7 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Jandarma KOM Şube Müdürlüğü'nce Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 aydır devam eden takipli KOM faaliyeti kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda Örgütlü Uyuşturucu Madde Ticareti suçunu işlediği tespit edilen 6 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan 4 ayrı ara operasyonda yakalanan 2 suç örgütü üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Organize suç örgütü lideri ve diğer örgüt üyelerinin de yakalanması, suç unsurlarının ele geçirilmesi maksadıyla gerçekleştirilen ikinci operasyonda da örgüt lideri O.S.'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli şahsa ait 14 ayrı adreste eşzamanlı operasyon yapıldı. Aralarında suç örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen 3 şahıs ile birlikte toplam 7 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 620 gram metamfetamin, 54 gram kubar esrar, 1 adet 7,65 mm. çapında tabanca, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 7 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan toplam 7 şüpheli, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Dünyada 292 milyon kişi uyuşturucu müptelası
Dünyada 292 milyon kişi uyuşturucu müptelası

Dünya

Dünyada 292 milyon kişi uyuşturucu müptelası

Kayseri'de gözaltına alınan ırkçıların çoğu uyuşturucudan sabıkalı çıktı!
Kayseri'de gözaltına alınan ırkçıların çoğu uyuşturucudan sabıkalı çıktı!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kayseri'de gözaltına alınan ırkçıların çoğu uyuşturucudan sabıkalı çıktı!

'Narkoçelik-25' operasyonlarında 538 kilo uyuşturucu ele geçirildi
'Narkoçelik-25' operasyonlarında 538 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Gündem

'Narkoçelik-25' operasyonlarında 538 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Yok böyle bir karar! Uyuşturucu tacirleri resmen bayram edecek..
Yok böyle bir karar! Uyuşturucu tacirleri resmen bayram edecek..

Gündem

Yok böyle bir karar! Uyuşturucu tacirleri resmen bayram edecek..

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23