Örgü örmenin ve dikiş dikmenin insana kattığı 3 duyusal fayda

Örgü örmek, yapılan araştırmalara göre, fiziksel ve psikolojik olarak insanı motive eden bir durum. Ne örmek istiyorsanız, sevgi ve mutlulukla bu kararı destekleyin. Şapka, kazak, önlük, atkı, dantel...

1 - Depresyonu azaltır.

İnsan vücudu, çrgü örmeye başladığında doğal bir antidepresan olan serotonin salgılar. Bu da depresyondan ve kötü düşüncelerden uzaklaşmanızı sağlayacaktır.

Yapılan araştırmalarda örgü ören insanların, %80'ininin seratonin hormonları belirgin düzeyde artış göstermiştir.

2 - Beden sağlığını olumlu etkiler.

İnsan vücudu üzerinde stres, gerilim, endişe ve bunlara bağlı olarak gelen uykusuzluk durumunu ortadan kaldırıyor. Tekrarlayan bir aktiviteye odaklanmanın sakinleştirici ve rahatlatıcı bir etkisi vardır.

3 - Sosyal becerileri artırır

Motivasyonunuzu artıracak olan örgü, aynı zamanda sizin gibi örgü ören insanlarla bir araya geldiğinizde bu durum ikiye katlanıyor.