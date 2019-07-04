Örgü örmenin ve dikiş dikmenin insana kattığı 3 duyusal fayda
Ne örmeye karar verdiyseniz, mutluluğunuzu önünüze katın ve o yolda devam edin..04 Temmuz 2019 Perşembe 13:29
Örgü örmek, yapılan araştırmalara göre, fiziksel ve psikolojik olarak insanı motive eden bir durum. Ne örmek istiyorsanız, sevgi ve mutlulukla bu kararı destekleyin. Şapka, kazak, önlük, atkı, dantel...
1 - Depresyonu azaltır.
İnsan vücudu, çrgü örmeye başladığında doğal bir antidepresan olan serotonin salgılar. Bu da depresyondan ve kötü düşüncelerden uzaklaşmanızı sağlayacaktır.
Yapılan araştırmalarda örgü ören insanların, %80'ininin seratonin hormonları belirgin düzeyde artış göstermiştir.
2 - Beden sağlığını olumlu etkiler.
İnsan vücudu üzerinde stres, gerilim, endişe ve bunlara bağlı olarak gelen uykusuzluk durumunu ortadan kaldırıyor. Tekrarlayan bir aktiviteye odaklanmanın sakinleştirici ve rahatlatıcı bir etkisi vardır.
3 - Sosyal becerileri artırır
Motivasyonunuzu artıracak olan örgü, aynı zamanda sizin gibi örgü ören insanlarla bir araya geldiğinizde bu durum ikiye katlanıyor.
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