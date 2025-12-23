Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad kimdir? Libya Genelkurmay Başkanı kim? Öldü mü?

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad, Ankara’daki Esenboğa Havalimanı'ndan havalanan Falcon 50 tipi özel jeti ile feci bir kaza yaşadı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 20.10’da havalanan uçakla saat 20.52 itibarıyla irtibat tamamen kesildi. Ankara’nın Haymana ilçesi yakınlarında şiddetli bir patlama sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. Enkazına ulaşıldığı belirtilen uçakta Genelkurmay Başkanı AL-Haddad ile birlikte toplamda 5 yolcu ve 3 mürettebatın bulunduğu ifade ediliyor. Peki, Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad kimdir? Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad kim, öldü mü? merak ediliyor.

Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad Libya Genelkurmay Başkandır.

LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI AL-HADDAD ÖLDÜ MÜ?

Edinilen bilgiye göre Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve uçakta yer alan heyetin tümü öldü.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe şu açıklamayı yaptı:

"Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Mohamed Al-Haddad ve beraberindekilerin vefat haberini derin bir üzüntü ve kederle aldık."

LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI MUHAMMED ALİ AHMED AL-HADDAD KİMDİR?

Al-Haddad, Libya askeri yapılanmasını birleştirme ve bölgesel ve uluslararası ilişkilerini güçlendirme çabalarına öncülük eden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin en üst düzey komutanı olarak görev yapıyor. Trablus'taki savaş sonrası Haddad,"5+5" Ortak Askeri Komitesi aracılığıyla Libya askeri kurumunu birleştirme çabalarında kilit bir rol oynadı.

Al-Haddad, özellikle Türkiye ile kapsamlı askeri bağlar kurdu.

Mart 2023'te Roma'da Libya özel kuvvetlerinin eğitimi için İtalya ile bir askeri anlaşma imzaladı.

Al-Haddad, Korgeneral rütbesine terfi ettirildikten sonra Libya Cumhurbaşkanlığı Konseyi kararıyla Genelkurmay Başkanı olarak atanmıştı.