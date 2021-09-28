Organları ters' ama hayatı düz

Sinop'ta yaşayan Emin Durmaz, iç organlarının ters olduğunu tesadüfen öğrendi. Durmaz, kalbinin sağda olduğuna insanları inandırmakta güçlük çekiyor.

Sinop Merkez ilçeye bağlı Aloğlu köyünde yaşayan 44 yaşındaki Emin Durmaz, nadir görülen ‘situs inversus totalis’ tanısına sahip. 28 yaşına kadar bu durumun farkında olmayan Durmaz, ince bağırsak ameliyatı öncesi yapılan tetkikler sonucu kalbinin sağda olduğunu, batın içi organlarının ise ters konumlandığını öğrendi. Bu tanının hayatının akışına bir etkisi olmadığını belirten Durmaz, diğer insanlar gibi yürüyebildiği, koşabildiği ve diğer her şeyi de yapabildiğini belirtti. Organlarının ters olmasındaki tek olumsuzluğun ise, insanları inandırmakta güçlük çekmek olduğunu söyledi.

Emin Durmaz, “2005 yılında ameliyat oldum. Organlarımın ters olduğunu o zaman öğrendim. Tomografiye girdik o zaman kadar bilmiyordum. Doktor ‘organların ters biliyor musun’ dedi. ‘Ben bilmiyorum’ dedim. Hayatta doktora gittiğimiz yoktu eskiden. Kalbim sağda belden yukarısı da hepsi ters. O yüzden rapor da çıkardım. İnce bağırsakta bir problemim olduğu için sürekli hastaneyle işim oluyor. Mecbur kaldım bu durumu raporladım. Doktorlarda buna şaşırıyor. Şaşırdığı için mecbur çıkarmak zorunda kaldım. İnsanların çoğu inanmıyor. Hastaneye de gitsem bazı doktorlar inanmıyor benimle birlikte tomografiye geliyorlar. Kime söylesem inanmıyor. Arkadaşlarıma da dediğim zaman kimisi gelip kulağını dayıyor dinleyip anlamaya çalışıyor. Hayat normal aynı insanlar gibi devam edip gidiyor. Günlük yaşantımda bir zararı yok” dedi.