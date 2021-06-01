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Gündem Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker’in verdiği dilekçe sonrası Kutlu Adalı cinayetinde flaş gelişme
Gündem

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker’in verdiği dilekçe sonrası Kutlu Adalı cinayetinde flaş gelişme

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker’in gazeteci Kutlu Adalı’nın Kıbrıs’ta öldürülmesi ile ilgili verdiği dilekçe İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştı. Başsavcılık yaptığı açıklamada, dilekçe ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 14:38:00 -
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker’in verdiği dilekçe sonrası Kutlu Adalı cinayetinde flaş gelişme

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi ile ilgili verdiği dilekçe İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı.

Başsavcılık yaptığı açıklamada, dilekçe ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık'tan flaş açıklama

Başsavcılık açıklamasında şunları kaydetti:

Atilla Peker adlı şahsın Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderdiği "Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi" olayına ilişkin çeşitli iddialar içeren dilekçesinin teslim alınması ve yapılan ilk değerlendirme sonucu iddiaya konu suçlarla ilgili Türk adli makamlarının soruşturma ve kovuşturma yapmasının Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca olanaklı olduğu kanaatine varılması üzerine dilekçe içeriğinde bahsi geçen suç iddialarıyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında cinayet olayının gerçekleştiği KKTC adli makamlarından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin temin edilmesi amacıyla gereken yazışmaların yapılması ve yine ülkemiz dahilinde bulunan muhtemel delillerin temini ile dilekçe sahibinin ayrıntılı beyanının alınması için çalışmalara başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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