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Organize suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan organize suç örgütü lider Adnan Oktar'ın emniyetteki ifadesi 13 saat sürdü.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 19:59
Organize suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın ifadesi ortaya çıktı

Hakkında bir çok suçlama olan ve geçen çarşamba günü gözaltına alınan Adnan Oktar, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Oktar'ın emniyetteki ifadesi 13 saat sürdü. Hakkındaki suçlamaları reddetti, kendisine yöneltilen bazı sorulara yanıt vermedi.

SORGUSU 13 SAAT SÜRDÜ

Sorgu işlemi 13 saat sürdü. Oktar'ın yanında 3 avukatı hazır bulundu.

Adnan Oktar'a 500'ün üzerinde soru yönetildi. Oktar, bir soruşturmada en çok soru sorulan kişiler arasına girdi. Adnan Oktar, suçlamaları reddetti.

Oktar'a, İsrailli bazı siyasilerle bağlantıları da soruldu. Oktar bu sorulara yanıt vermedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ: MASUM BİR KURULUŞUZ

Adnan Oktar sorgusunda kendilerini dini bir grup olarak tanımladı. Polisin "Akıl sağlığın yerinde mi?" sorusuna "Yerinde" şeklinde yanıt verdi. 

Kendisine yönelik hiçbir suçlamayı kabul etmeyen Oktar,  "Masum bir kuruluşuz" dedi.

Oktar, cinsel taciz, zorla alıkoymak gibi suçlamaları da kabul etmediği belirtiliyor.

 

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 19:59
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