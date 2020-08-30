Organize linç kampanyasına cevap! Akit TV'den KJ hatası için kamuoyuna duyuru

30 Ağustos 2020 Pazar günü yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Anıtkabir'e devlet erkanının yaptığı ziyareti 13 Haber bületnimizde ekrana getirirken, altyazıda sehven harf hatası yapılmış, farkedildiği anda da kısa sürede düzeltilmiştir. Tamamen editöryel ve iddia edildiği gibi bir kastı olmayan hata için sosyal medyada bazı hesaplardan kurumumuz aleyhine kampanya başlatıldığı görülmektedir.

R ve T harflerinin klavyede yanyana bulunması geçmişte de pek çok ulusal medya ve sosyal medya kullanıcısının benzer hatalı yazımına yol açmıştır. Buna rağmen bazı ulusal medya, sosyal medya hesapları ve siyasi çevrelerde olayın gündem yapılması iyi niyetten uzaktır. Bu anlamda iddia edildiği gibi bir kasıtın olmadığını tekrar belirtir, kamuoyunun dikkatine sunarız.