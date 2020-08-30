  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Organize linç kampanyasına cevap! Akit TV'den KJ hatası için kamuoyuna duyuru
Gündem

Organize linç kampanyasına cevap! Akit TV'den KJ hatası için kamuoyuna duyuru

Akit TV'de bugün sehven ekrana yansıyan KJ hatası için kamuoyuna duyuru...

Yeniakit Publisher
2020-08-30 20:07:00 - 2020-08-30 20:41:34

30 Ağustos 2020 Pazar günü yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Anıtkabir'e devlet erkanının yaptığı ziyareti 13 Haber bületnimizde ekrana getirirken, altyazıda sehven harf hatası yapılmış, farkedildiği anda da kısa sürede düzeltilmiştir. Tamamen editöryel ve iddia edildiği gibi bir kastı olmayan hata için sosyal medyada bazı hesaplardan kurumumuz aleyhine kampanya başlatıldığı görülmektedir.

R ve T harflerinin klavyede yanyana bulunması geçmişte de pek çok ulusal medya ve sosyal medya kullanıcısının benzer hatalı yazımına yol açmıştır. Buna rağmen bazı ulusal medya, sosyal medya hesapları ve siyasi çevrelerde olayın gündem yapılması iyi niyetten uzaktır. Bu anlamda iddia edildiği gibi bir kasıtın olmadığını tekrar belirtir, kamuoyunun dikkatine sunarız.

Akit’e saldıran solak mahalle önce kendine baksın! Laikçi medyada ‘Anıtkabir’ ikiyüzlülüğü
Akit’e saldıran solak mahalle önce kendine baksın! Laikçi medyada ‘Anıtkabir’ ikiyüzlülüğü

Gündem

Akit’e saldıran solak mahalle önce kendine baksın! Laikçi medyada ‘Anıtkabir’ ikiyüzlülüğü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Akar'dan
Aktüel

Bakan Akar'dan "30 Ağustos" mesajı

"30 Ağustos Zafer Bayramı"nın 98. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Büyük bir coşkuyla kutladığ..
Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Gündem

Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüse yakalandığını açıklayan ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili son bilgiyi kardeş..
Türk bilim adamı koronavirüse ömür biçti
Korona Virüs

Türk bilim adamı koronavirüse ömür biçti

Ölümcül koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Fatih Şahiner, salgınının 2 sene daha devam edeceğini öngördüklerini söyledi. Şa..
Satılık 2012 model Fiat Fiorino
Satılık 2012 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı