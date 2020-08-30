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Gündem Organize linç kampanyası başlatılan Akit'e destek!
Gündem

Organize linç kampanyası başlatılan Akit'e destek!

Canlı yayın görüntüleri yayınlanırken hızlıca yazılan ve farkedilince anında düzeltilen KJ’deki bir harf hatasını istismar ederek saldırıya geçen laikçi medyanın Akit’i hedef göstermesine, Akit izleyicileri tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 23:01:00 - 2020-08-30 23:17:59
Organize linç kampanyası başlatılan Akit'e destek!

Akit TV'de bugün devlet erkânının Anıtkabir'i ziyaret etmesiyle ilgili yapılan canlı yayın haberinin KJ'sinde sehven yazılan 'anırkabir' ifadesi nedeniyle Akit Medya Grubu'na yapılan saldırılara cevap gecikmedi.

Canlı yayın görüntüleri yayınlanırken hızlıca yazılan KJ’deki bir harf hatasını istismar ederek saldırıya geçen laikçi medyanın Akit’i hedef göstermesine, Akit izleyicileri tepki gösterdi.

Sözcü gazetesi, Cumhuriyet gazetesi, Hürriyet gazetesi ve Milliyet gazetesinin internet sitelerinde hala duran bazı haberlerde, Anıtkabir yerine 'Anırkabir' kelimesinin yazılı olduğunu, aynı maddi hatanın bu medya organları tarafından da yapıldığını hatırlatarak, Akit TV’ye yönelik saldırıları kınadılar.

Atatürk istismarcılarına karşı, vatandaşların sosyal medyada Akit TV'ye verdikleri desteklerden bazıları şöyle:

Akit’e saldıran solak mahalle önce kendine baksın! Laikçi medyada ‘Anıtkabir’ ikiyüzlülüğü
Akit’e saldıran solak mahalle önce kendine baksın! Laikçi medyada ‘Anıtkabir’ ikiyüzlülüğü

Gündem

Akit’e saldıran solak mahalle önce kendine baksın! Laikçi medyada ‘Anıtkabir’ ikiyüzlülüğü

Organize linç kampanyasına cevap! Akit TV'den KJ hatası için kamuoyuna duyuru
Organize linç kampanyasına cevap! Akit TV'den KJ hatası için kamuoyuna duyuru

Gündem

Organize linç kampanyasına cevap! Akit TV'den KJ hatası için kamuoyuna duyuru

Akit’e saldıran solak mahalle önce kendine baksın! Laikçi medyada ‘Anıtkabir’ ikiyüzlülüğü
Akit’e saldıran solak mahalle önce kendine baksın! Laikçi medyada ‘Anıtkabir’ ikiyüzlülüğü

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Akit’e saldıran solak mahalle önce kendine baksın! Laikçi medyada ‘Anıtkabir’ ikiyüzlülüğü

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