Organize haberler devam ediyor! Soylu isyan etti

Soylu'nun paylaşımı şöyle:

"Devletin tüm birimlerini Emniyet İstihbarattan MİT’e, INTERPOLDEN Nüfus’a, Tapu’dan Valiliklere, Bakanlıklardan Cumhurbaşkanlığına kadar töhmet altında bırakan, gazetecilerin tüm detaylarını elde ettiği! kamuoyuna manipüle ederek servis ettiği bu haberlerin doğru bilgilerini herkesin öğrenme hakkı var.

Kırmızı bültenle aranan birinin vatandaş olabilmesi hatta ikamet bile alabilmesi kanunende fiilende mümkün değildir.

İftiralar yalanlar yakıştırmalarla Süleyman Soylu’yu gömelim derken tüm devletin birimlerini aynı zamanda gömüyorlar.

Devletin yaptığı bütün mücadeleyi fitne ve iftira ile hedef alan anlayış hastalıklı ve sistematik olarak Türkiye’ye narko devlet iftirası atanların hezeyanıdır."

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SOYLU'NUN TEPKİ GÖSTERDİĞİ HABERLER

Gazeteci Tolga Şardan, "Interpol ararken aklanıp saklandı" başlıklı haberinde, Lider kadrosu İstanbul’da ele geçirilen Comanchero örgütünün kırmızı bültenle aranan üyesinin Türkiye’de saklanma hikayesini yazdı.

BirGün'den Gazeteci Timur Soykan "Baron vatandaş skandalı" başlıklı haberinde 18 Kasım'da İstanbul Üsküdar’da yakalanan Hırvat uyuşturucu baronu Nenad Petrak'ın nasıl Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu sorgularken "Avrupa’nın önemli uyuşturucu kaçakçılarından birine nasıl vatandaşlık verildi?" sorusunu yöneltti.

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, "Yerlikaya’ya övgüler ve bazı gerçekler" başlıklı köşe yazısında, "Saray, Yerlikaya’yı atarken elini serbest bıraktı. Yerlikaya, Saray’ın desteğini arkasına almadan bu operasyonlara kalkışabilir miydi?" dedi.

Orhan Uğuroğlu ise Yeniçağ'da "Ali Yerlikaya bu talimat senin mi?" başlıklı köşe yazısında, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında soruşturma açılması talimatını sen mi verdin? Bu soruşturma senin talimatın ile açılmadı ise Süleyman Soylu döneminden kalan bürokratlar tarafından sana tuzak kurulması için mi açıldı?" satırlarına yer verdi.