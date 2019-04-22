Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı
PYD'ye terör örgütü diyemeyen, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak kuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan şahsın kimliğinin belli olduğu bildirildi. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren şahsın şehidin köylüsü ve çiftçilik yapan bir vatandaş olduğu ortaya çıktı.22 Nisan 2019 Pazartesi 01:05
Şehit cenazesinde linç girişimine uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren birinin kimliği tespit edildi. Vatandaşın Akkuzulu köyünden O.S olduğu belirlendi. Bu durumda halkın provoke edilip edilmediği bilinmezken CHP'nin 'organize' bir saldırı olduğu iddiası boşa çıktı.
Cumhuriyet'in haberine göre Kılıçdaroğlu'na Çubuk'un Akkuzulu Köyü'nde vatandaşların birileri tarafından provoke edilip edilmediği bilinmezken öfkeli halkın galeyana gelmesi ilgili soruşturmayı Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı yürütüyor.
Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı
Görüntüler üzerinden yapılan inceleme sonucunda 6 vatandaşın kimliği belirlendi.
Organize bir linç girişimi olduğu iddia edilen olayda Bu kapsamda yumruk atan kişinin Akkuzulu Köyü'nde çiftçilik yapan O.S olduğu tespit edildi. Vatandaşın çiftçi olması ve şehidin köylüsü olması acılı vatandaşların tepkisi olduğunu kanıtladı.
Emniyet de araştırıyor
Ankara Emniyeti'nin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de olaydan önce sosyal medyadan saldırı için çağrı yapılıp yapılmadığını araştırıyor.
Ankar Valiliği soruşturma başlattı
Ankara Valiliği şehit cenazesinde 'güvenlik önlemi'nde zaafiyet olup olmadığı yönünde idari soruşturma başlattı.
Kılıçdaroğlu PKK'nın kanalına sahip çıktı
Dağ: Kılıçdaroğlu PKK çizgisinde
Kılıçdaroğlu PKK'ya kızdı: HDP'yi baraj altında bırakacaksınız
Kılıçdaroğlu PKK’nın kucağında
Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK ile bağlantılı 325 adaya sahip çıktı!
YORUM YAZ