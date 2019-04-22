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Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı

PYD'ye terör örgütü diyemeyen, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak kuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan şahsın kimliğinin belli olduğu bildirildi. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren şahsın şehidin köylüsü ve çiftçilik yapan bir vatandaş olduğu ortaya çıktı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 01:05
Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı

Şehit cenazesinde linç girişimine uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren birinin kimliği tespit edildi. Vatandaşın Akkuzulu köyünden O.S olduğu belirlendi. Bu durumda halkın provoke edilip edilmediği bilinmezken CHP'nin 'organize' bir saldırı olduğu iddiası boşa çıktı.

Cumhuriyet'in haberine göre Kılıçdaroğlu'na Çubuk'un Akkuzulu Köyü'nde vatandaşların birileri tarafından provoke edilip edilmediği bilinmezken öfkeli halkın galeyana gelmesi ilgili soruşturmayı Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı yürütüyor. 

Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı

Görüntüler üzerinden yapılan inceleme sonucunda 6 vatandaşın kimliği belirlendi.

Organize bir linç girişimi olduğu iddia edilen olayda Bu kapsamda yumruk atan kişinin Akkuzulu Köyü'nde çiftçilik yapan O.S olduğu tespit edildi. Vatandaşın çiftçi olması ve şehidin köylüsü olması acılı vatandaşların tepkisi olduğunu kanıtladı.

Emniyet de araştırıyor

Ankara Emniyeti'nin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de olaydan önce sosyal medyadan saldırı için çağrı yapılıp yapılmadığını araştırıyor.

Ankar Valiliği soruşturma başlattı 

Ankara Valiliği şehit cenazesinde 'güvenlik önlemi'nde zaafiyet olup olmadığı yönünde idari soruşturma başlattı.

Kılıçdaroğlu PKK'nın kanalına sahip çıktı

Dağ: Kılıçdaroğlu PKK çizgisinde

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 01:05
  1. Ankara
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Kılıçdaroğlu'na saldırı

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