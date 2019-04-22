Şehit cenazesinde linç girişimine uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren birinin kimliği tespit edildi. Vatandaşın Akkuzulu köyünden O.S olduğu belirlendi. Bu durumda halkın provoke edilip edilmediği bilinmezken CHP'nin 'organize' bir saldırı olduğu iddiası boşa çıktı.

Cumhuriyet'in haberine göre Kılıçdaroğlu'na Çubuk'un Akkuzulu Köyü'nde vatandaşların birileri tarafından provoke edilip edilmediği bilinmezken öfkeli halkın galeyana gelmesi ilgili soruşturmayı Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı yürütüyor.

Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı

Görüntüler üzerinden yapılan inceleme sonucunda 6 vatandaşın kimliği belirlendi.

Organize bir linç girişimi olduğu iddia edilen olayda Bu kapsamda yumruk atan kişinin Akkuzulu Köyü'nde çiftçilik yapan O.S olduğu tespit edildi. Vatandaşın çiftçi olması ve şehidin köylüsü olması acılı vatandaşların tepkisi olduğunu kanıtladı.

Emniyet de araştırıyor

Ankara Emniyeti'nin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de olaydan önce sosyal medyadan saldırı için çağrı yapılıp yapılmadığını araştırıyor.

Ankar Valiliği soruşturma başlattı

Ankara Valiliği şehit cenazesinde 'güvenlik önlemi'nde zaafiyet olup olmadığı yönünde idari soruşturma başlattı.

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