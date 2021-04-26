Organizasyon Komitesi, turnuvaya 3 ay kala Tokyo'da başlayan OHAL'e rağmen olimpiyatlarda kararlı

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Haşimoto Seiko, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürürlüğe giren olağanüstü hale (OHAL) rağmen, turnuvanın iptal edilmesinin düşünülmediğini söyledi.

Başkan Haşimoto, düzenlediği basın toplantısında, turnuvanın başlamasına 3 ay kala, Kovid-19'a karşı OHAL'in yeniden ilan edilmesinin yol açtığı tartışmalara değindi.

Haşimoto başkent Tokyo dahil birkaç bölgede artan vaka oranları karşısında uygulamaya alınan üçüncü OHAL'e karşın, olimpiyatların düzenlenmesine yönelik kararlılıklarını koruduklarını belirtti.

Oyunların iptal edilmesinin düşünülmediğini kaydeden Haşimoto, "Kovid-19 önlemlerine yönelik hazırlıkta en ileri düzey çabayı gösteriyoruz ki Tokyo Oyunlarının düzenlenebileceğinin farkına varılabilsin." dedi

Turnuva öncesi test müsabakalarının OHAL süresince, daha sıkı önlemler alınarak gerçekleştirileceğini belirten Haşimoto, 9 Mayıs'ta Ulusal Stadyum'da 20 bin izleyiciyle planlanan atletizm test müsabakalarının, OHAL sebebiyle seyircisiz olarak düzenlenebileceğini söyledi.

Kyodo ajansı, Tokyo Oyunlarına yönelik Kovid-19 yönetmeliğinin ikinci versiyonunun hafta içerisinde yayımlanmasının beklendiğini bildirdi.

Başkent Tokyo ile Osaka, Hyogo ve Kyoto'da başlayan OHAL, 11 Mayıs'a dek yürürlükte kalacak.

Nisan 2020 ile Ocak 2021'de olmak üzere Japonya'nın farklı bölgelerinde daha önce 2 kez OHAL uygulanmıştı.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.