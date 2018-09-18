Organik ürünlerin doğal olduğuna inanıyor musunuz?

Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr- Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazlarından önemli şartı beslenme alışkanlıklarımız. Günümüzde köylerden ve kırsal kesimlerden uzak yaşayanlar, doğal ürünlere ulaşmakta zorluk çekiyor. Özellikle GDO'lu ve Pestisitli ürünlerden kaçmak isteyen vatandaşlar 'Organik Gıdalara' yöneliyor.

Peki 'Organik Gıdalar' gerçekten doğal mı? Akit soruyor ekibi olarak bugün İstanbullulara; " Raflarda 'Organik' olarak satışa sunulan ürünlerin, 'Doğal' olarak üretildiğine inanıyor musunuz? " sorusunu yönelttik. Mikrofon uzattığımız hemen her vatandaş yedikleri ürünlerin doğal olup olmadığı konusunda kuşku duyuyor.

Bu arada Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Hakkındaki Kılavuz"un içeriğindeki "doğal" ve aynı anlama gelen "tabii", "natürel" ve "natural" terimlerinin izin verilen kullanım esasları, tüketicide sağlıklı, müdahale edilmemiş ürün algısı oluşturarak onları yanıltabilecek koşullar içeriyor. Şöyle ki; Türk Gıda Kodeksi tarafından doğal terimi; tek bileşenden oluşan fiziksel, enzimatik veya mikrobiyolojik işlemler dışında herhangi bir işleme tabi tutulmamış, bitki, algler, mantar, hayvan, mikroorganizma veya mineral kaynaklı olan ve doğal yapısında önemli bir değişikliğe sebep olacak herhangi bir işlem uygulanmamış gıdaları tanımlamak için kullanılıyor.

Türk Gıda Kodeksi tarafından hazırlanan kılavuz; pastörize süt, UHT süt, siyah çay, bitki çayları, yumurta, bal, kahve, taze ve kurutulmuş, dondurulmuş meyve-sebze, yoğurt gibi ürünlerde de "doğal" ifadesinin kullanımına izin veriyor.

Genetiği değiştirilmiş mısır ve soya dahil, piyasadaki taze sebze ve meyvelerin çoğunluğu insan tarafından ıslah gibi yöntemlerle müdahale edilerek yetiştirilen kültür bitkileri olmalarına rağmen; "Doğal" teriminin, insan tarafından müdahale edilen ürünler için kullanılması algıda çelişkiye sebep olarak tüketiciyi yanıltıyor.

Bakalnlık tarafından oluşturulan kılavuzda; UHT işlemine tabi tutulmayan çiğ süt ile birlikte, UHT süte ve pastörize süte de "doğal" etiketi yapıştırılıyor. Hal böyle olunca uygulama; organik tarım açısından haksız rekabete yol açabilecek koşullar içeriyor.