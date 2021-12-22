Evinizdeki malzemelerle rahatlıkla kendi çamaşır deterjanınızı yapabilir ve markette satılanlar kadar etkili bir temizlik elde edebilirsiniz.

Çamaşır deterjanı çeşitleri; temizlik denince akla gelen ilk ürünler arasında yerini koruyor. Toz, sıvı, jel, tablet şeklinde kullanılan çamaşır deterjanları, her evin olmazsa olmazlarını oluşturuyor. Her ne kadar temelinde hijyeni barındırsa da çamaşır deterjanları çoğu zaman içerisinde birçok kimyasal barındırıyor.

Organik çamaşır deterjanını evde nasıl yapılır?

Malzemeler

Boş bir çamaşır deterjanı şişesi

1 bardak sıvı sabun

1 bardak karbonat

30 damla bitki özü yağı

Hazırlanışı

Sıvı sabunu deterjan şişesine koyun ve ardından karbonatı ekleyin. Sonrasında seçtiğiniz bitki özü yağını da ekleyin ve kalan kısmı sıcak su ile doldurun. (sıcak su koyun ki karbonat daha rahat erisin) Ev yapımı deterjanınızı hazır.

Kullanımdan önce çalkalayın ve normal deterjanınızı kullanır gibi sadece bir ölçü kullanmanız yeterli olacaktır.