Organik beslenme nasıl olur?

Organik beslenme en basit haliyle tarım ürününün yetiştirilmesi sırasında hiçbir kimyasal ve toksik öğeye yer verilmemesidir. Konveksiyonel tarımda kullanılan kimyasallardan bazıları, böcek öldürücü etkisi olan pestisitlerdir.

Vücudumuzun bazı enzimlerle biryere kadar tolere edebildiği bu kimyasallar, hamile bayanlar ve 2 yaş altı bebeklerde tolere edilemeyebilir. Bunun için özel durumdaki bireylerin organik beslenmeye daha çok önem vermesi gerekir.

Organik besin seçerken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar vardır. Örneğin; marketlerdeki bazı ürünlerde ''organik tarım'' ve ''organik içerik'' şeklinde farklı söylemlerle karşılaşabiliriz. Organik içerik ürünün en az %70 oranında organik öğe içerdiğini gösterirken;organik tarım ürünün tamamen organik olduğunu belirtir. Organik içerikte ; ''doğal'' , ''hormonsuz'' veya ''antibiyotiksiz'' gibi söylemlere de yer verilir.

NEDEN ORGANİK ÜRÜN TERCİH EDİLMELİDİR?

Sağlıklıdır. Kimyasal ve toksik öğe içermediğinden kansorejen değildir. Sentetik hormon ve antibiyotik içermediğinden bağışıklık sistemimizi tembelleştirip hasta olmamıza sebep olmaz.

Besleyici öğeleri daha fazladır. Konveksiyonel tarım ürünlerine kıyasla, C vitamini, B vitamini ; Mg, Fe ; omega-3 gibi öğeler yönünden daha zengindir.

Lezzetlidir. Sentetik hormonlarla hızlı yetiştirilen ve olgunlaşmadan piyasaya sunulan besinlerden daha lezzetlidir.

Kilo vermeye yardımcıdır. İçeriğindeki konjuge linoleik asitin fazlalığı sayesinde kilo kaybına etkisi vardır.

Tüm ürünlerimizi organik besinlerden tercih etmek bütçemizi sarsabilir. En azından et, süt, yumurta gibi hassas içerikli besinleri organik olanlardan seçmek bütçemize de sarsmamış olur.

Ayrıca insan sağlığı yanında çevre sağlığınada katkı sağlayan organik beslenmeyi tercih etmemiz her açıdan karlıdır.





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