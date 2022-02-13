Organik atıklar solucan gübresine dönüştürülüyor

HRÜ Ziraat Fakültesi öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında, üniversite çevresindeki peyzaj atıkları, kafeterya atıkları ile bölgede çokça bulunan organik, tarımsal atıkları değerlendirmek amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda HRÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Volkan Bilgili yönetimde Haliliye Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve kadın kooperatifi katkılarıyla Osmanbey Kampüsü'nde bir tesis kuruldu.

Temin edilen yaklaşık 300 bin kırmızı Kaliforniya solucanıyla bölgede toplanan organik atıklardan gübre üretilmeye başlandı. Tesiste ilk hasattan 10 ton solucan gübresi üretilirken gelecek yıl kapasitenin artırılması hedefleniyor.

Solucan gübresiyle toprak kalitesi yükselecek

Prof. Dr. Bilgili, AA muhabirine geçen yıl kurdukları tesiste önemli derecede solucan gübresi üretmeyi başardıklarını söyledi.

Organik atıkları solucan gübresine dönüştürdüklerini ifade eden Bilgili, şöyle konuştu:

"Solucan gübresinde tamamıyla organik atıklar kullanıyoruz. Organik atıklardan kastımız gübreyi hayvansal veya bitkisel atıklardan üretiyoruz. Bunun yanında üniversite bünyemizdeki önemli miktarda peyzaj atıkları, yemekhane ve kafeterya atıklarını değerlendirme şansımız oluyor. Bunun yanında manavlarda ve pazarlarda topladığımız atıkları da değerlendiriyoruz. Şehrimizde çok önemli sayıda atık meydana çıkıyor. Geçmiş verilere göre Şanlıurfa'da günlük 7 ton üzerinde hal ve pazar atığı çıkıyor. Bizler de bunu burada solucan gübresi ayrıca kompost olarak değerlendiriyoruz."

Bilgili, Şanlıurfa'nın Türkiye'nin önemli tarım kentlerinin başında geldiğine işaret ederek, "GAP'ın başkenti" konumundaki Şanlıurfa'da hayvansal, tarımsal ve organik atıklardan üretilen gübrenin besin değerinin oldukça yüksek olduğunu aktardı.

"Topraklarımızı güçlendirmek zorundayız"

Türkiye'de Sıfır Atık Projesi'nin devam ettiğine değinen Bilgili, şunları kaydetti:

"Bölgemizde fıstık, zeytin, nar gibi bitkilerden çok önemli atık ortaya çıkıyor. Bizler bu atıkları değerlendirmeye çalışıyoruz. Hem de öğrencilerimiz bu konularda eğitim alma, bilinçlenme şansı elde ediyor. Sıfır Atık Projesi ile atıkları topraklarımıza kazandırmak istiyoruz. Temel amacımız topraklarımızın sağlığı ve kalitesini yükseltmek. Topraklarımızın kalitesi maalesef düşüyor. Bizler bu düşen toprak kalitesini azalan toprak sağlığını ve sulama döneminde meydana gelen erozyonu en aza indirmek için topraklarımızı güçlendirmek zorundayız. Bu da sürdürebilir tarımın önemli bir ayağını oluşturuyor. Toprak kalitesi ve sağlığı iyi olmadan bitki sağlığı olmaz. Toprakların güçlenmesi için bu ve benzeri ürünleri mutlak kullanmamız gerekiyor."

Solucan gübresi bitki gelişimine katkı sağlıyor

Ali Volkan Bilgili, yapılan denemelerle solucan gübresinin bitkiler üzerinde etkilerini de araştırdıklarını dile getirerek, atıklardan elde ettikleri solucan gübresi ve kompostun bitki gelişimine ciddi anlamda katkı sağladığını anlattı. Bilgili, üreticilere bu ürünlerin kullanılmasını tavsiye ettiklerini kaydetti.

Prof. Dr. Bilgili, geçen sene bu tesiste aralarında öğrenciler ile Türk ve Suriyeli kadınların da bulunduğu yaklaşık 30 kişilik gruba solucan gübresi ve kompost üretme eğitimi verildiğini sözlerine ekledi.