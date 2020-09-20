Organ satışı yapıyordu! O Youtuber yakalandı
Birçok suça imza atan ve hakkında 52 yıl hapis cezası bulunan Youtuber Tayfun Demir, Muğla'da yakalandı.
Hakkında toplam 52 yıl hapis cezası bulunan ve sahte evraklarla kendisini 3 yıl önce ölmüş olarak gösteren Youtuber Tayfun Demir, polisin uzun süren takibi sonucunda yakalandı.
Sosyal medyada 500 bine yakın takipçisi bulunan ve 6 ilde evrakta sahtecilik, dolandırıcılık ve organ nakli gibi suçlara karışan Tayfun Demir sırra kadem basmıştı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’nün istihbarat çalışmaları neticelendi.
6 ay süreyle takibe alınan Demir, Menteşe ilçesinde bir evde tespit edildi. Bilgisayarının IP adresinden yola çıkan ekipler Gazeller Mahallesi’ne düzenlediği operasyonla zanlı yakaladı. Mahkemeye çıkan Demir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.