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Medya Organ satışı yapıyordu! O Youtuber yakalandı
Medya

Organ satışı yapıyordu! O Youtuber yakalandı

Birçok suça imza atan ve hakkında 52 yıl hapis cezası bulunan Youtuber Tayfun Demir, Muğla'da yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 17:52:00 -
Organ satışı yapıyordu! O Youtuber yakalandı

Hakkında toplam 52 yıl hapis cezası bulunan ve sahte evraklarla kendisini 3 yıl önce ölmüş olarak gösteren Youtuber Tayfun Demir, polisin uzun süren takibi sonucunda yakalandı.

Sosyal medyada 500 bine yakın takipçisi bulunan ve 6 ilde evrakta sahtecilik, dolandırıcılık ve organ nakli gibi suçlara karışan Tayfun Demir sırra kadem basmıştı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’nün istihbarat çalışmaları neticelendi. 

6 ay süreyle takibe alınan Demir, Menteşe ilçesinde bir evde tespit edildi. Bilgisayarının IP adresinden yola çıkan ekipler Gazeller Mahallesi’ne düzenlediği operasyonla zanlı yakaladı. Mahkemeye çıkan Demir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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