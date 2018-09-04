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Organ bağışında lider ilimiz Samsun

Türkiye genelinde il bazlı organ bağışçı sayısında Ağustos ayının birincisi Samsun oldu.

04 Eylül 2018 Salı 15:07
Organ bağışında lider ilimiz Samsun

Türkiye genelinde il bazlı organ bağışçı sayısına göre Samsun'un, ağustos ayında 698 bağışçı ile Türkiye birincisi olduğu açıklandı.

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, düzenlediği basın toplantısında, organ bağışının hayat kurtarmak için çok önemli olduğunu vurguladı.

Bir kişinin organlarının, tıbben yaşamı sona erdikten sonra alındığına işaret eden Oruç, "Türkiye'de 30 bin organ bağışı bekleyen insanımız var. Bu insanlarımızın çoğu organ beklerken hayatını kaybediyor. Bunun için organ bağışçısı sayısını arttırabilmek için pek çok faaliyetler yürütüyoruz." dedi.

Yaptıkları faaliyetlerle Samsun'da ve bölge genelinde organ bağışı sayısını ve organ naklini arttırmak, farkındalık oluşturmak istediklerini anlatan Oruç, "Organ bağışı kararı genelde yoğun bakımlardaki beyin ölümü tespiti sonrası ailelere sorulan ve o aşamada çok zor verilen bir karar olması nedeniyle halkımızın bu konuda daha doğru bilgilerle önceden aydınlatılması, ileriye yönelik olarak organ bağışı ve organ nakli sayılarımızın artmasına katkıda bulunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Organ bağışı konusunda toplum bilinci oluşturmaya çalıştıkların altını çizen Oruç, şöyle devam etti:

"Samsun'da organ bağışçı sayısı ağustos ayında 14 bin 206'ya yükseldi. Vatandaşlarımızın faaliyetlerimize olan ilgisi ve kalıtım ile Türkiye'de il bazında bağışçı sayısına göre Samsun, ağustos ayında 698 bağışçı artışı sağlayarak Türkiye birincisi olmuştur."

Oruç, herhangi bir nedenle organ yetmezliğine giren hastaların tek geçerli ve sağlıklı tedavi yönteminin organ nakli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yeterli, kadavradan organ bağışı olmaması nedeniyle, organ nakli yapılamayan hastalar kısa süre içinde organ yetmezliğine bağlı hayatlarını kaybediyor. Organ bağışı konusunda toplum olarak hassasiyet göstermeli, organ nakli gerektiren hastalıkların her an bizim ve sevdiklerimizin başına gelebileceğini unutmamalıyız. Samsun'da 2018 yılının 7 aylık döneminde 135 kişinin beyin ölümü gerçekleşti sadece 20 kişinin ailesi organ bağışında bulundu. Bu sayının artması gerekmektedir. "

Nakilden sonra hayatta kalma konusunda da Türkiye'nin başarılı olduğunu belirten Oruç, böbrek nakli sonrasında yüzde 90, karaciğer nakli sonrasında yüzde 70, hastaların yaşama şansının olduğunu sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 15:07
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  3. Samsun
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  5. Organ nakli
  6. Ağustos ayı istatistikleri

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