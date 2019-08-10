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Orf hastalığına dikkat

Dermatoloji Uzmanı Dr.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:10
Orf hastalığına dikkat

Dermatoloji Uzmanı Dr. Gülbiye Güler, kurban bayramı öncesi hayvanlardan buluşabilecek orf hastalığına dikkat çekti.


Orf Hastalığı, diğer zamanlarda hayvancılıkla uğraşan kişilerde ve kasaplarda meslek hastalığı olarak görüldüğünü ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Gülbiye Güler, "Küçük baş hayvanların ağız içi, dudak, kasık ve burun delikleri gibi kılsız bölgelerde su kabarcığı veya sert nodüller tarzda görülür. İnsanların en fazla el parmak sırtlarında, el sırtlarına, el bileklerine, ön kollarına ve yüzüne bulaşır. Hastalığı yapan Parapox virüslerinden ORF virüsüdür. Hayvanın eti, derisi ya da yününden insanların ellerinde küçük sıyrıklardan, kesimde kullanılan bıçaklarda yaralanma sonucunda bulaşır. Bunu takiben yaklaşık bir hafta sonra bulaştığı yerde yara oluşmaya başlar. Hastalığın 6 evresi vardır. Küçük bir sivilce tarzından başlayıp daha sonra ortası çökük kırmızı mor renkli sert hedef tarzı nodüle döner. İyileşme döneminde üzerinde ince bir kabuk oluşur. Etrafında kıl varsa dökülür. 6 ile 4 haftada en büyük boyuta ulaşır.



Yarada ağrı, kaşıntı ve bölgesel lenf düğümlerinde şişmeler olabilir" dedi.


Hastaların yara oluştuğunda genellikle 1 hafta kadar antibiyotkli krem sürdüğünü belirten Güler, "Fakat iyileşme olmayınca, farklı korkutucu bir renk almaya başlayınca doktora başvurma gereği duyarlar. Bazen uzman olmayan kişiler tarafından çıban zannedilerek boşaltmaya çalışılmakta, el üzerine bakteriyel enfeksiyonlar eklenmesine yol açarak olayın daha karmaşık bir hal almasına sebep olurlar. Normalde ORF hastalığı ciddi bir sağlık sorununa yol açmaz. Kolayca tedavi edilebilir. Hekim tarafından 10-15 gün önceküçük baş hayvan ile temas edip etmediği sorgulanır ise tanıya daha kolay ulaşılır. ORF hastalığı hayvan eti yemek ile ve hasta olan bir insandan başka insana bulaşmaz" diye konuştu.


Teşhis, klinik olarak cildiye uzmanları tarafından kolayca konulabileceğini ifade eden Güler, "Elinde, kolunda, yüzünde, genellikle tek bir yarası olan hastaya, keçi veya koyun ile teması olup olmadığı, kelle temizleyip temizlemediği mutlaka sorulmalıdır. Şüpheli vak’alarda şarbonla ayırıcı teşhisi yapılması için laboratuvar yöntemlerine başvurulabilir. Tedavide yaranın kuru tutulması, temiz yara bakımının sağlanması genellikle yeterli olmaktadır. Hastalık 6-8 haftada kendiliğinden iz bırakmadan iyileşebilmektedir. Nadiren üzerine enfeksiyonlar eklendiği zaman antibiyotik tedavisi gerektirir" şeklinde konuştu.


Hastalıktan korunmak için ülke çapında hayvanların veterinerler kontrolünde aşılanması gerektiğini ifade eden Güler, "Kurbanlık alırken ağız mukozası ve burun mukozasının, kasık bölgelerinin dikkatlice incelenmesi gerekir. Buralarda sert nodüller veya su kabarcığı tarzında döküntüler var ise, hayvanın kurbanlık olarak alınmaması gerekir. Kurban kesilirken veya işlem yapılırken özellikle baş bölgesinin temizliği esnasında gözeneksiz olan latex veya kauçuk eldivenler giyilmelidir. Eğer temas edildi ise eller bol sabunlu su ile temizlenmelidir" dedi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:10
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