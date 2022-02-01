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Medya Ören bayanı bilirdik, bir de “geren bayan” çıktı!
Medya

Ören bayanı bilirdik, bir de “geren bayan” çıktı!

Mehmet Şeker, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a alçakça hakaretler savuran Sedef Kabaş'ı savunan ve içlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu isimlere ateş püskürdü.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 10:49:00 -
Ören bayanı bilirdik, bir de “geren bayan” çıktı!

Mehmet Şeker, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a alçakça hakaretler savuran Sedef Kabaş'ı savunan ve içlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu isimlere ateş püskürdü. İşte Şeker'in Yeni Şafak'taki o yazısı:

"Ören bayanı bilirdik, bir de “geren bayan” çıktı.

Çıkalı çok olmuştu aslında. Fırsat buldukça hakaret ediyordu.

Evvelce mahkemeden ceza bile almıştı ama herhâlde daha fazla önde olmak arzusu baskın geldiğinden, ağır bir hakaretle gündemin ilk sırasına oturmayı başardı.

Büyük baş, saray, ahır gibi kelimeler kullandı.

Kibarlık edip “Hadi o kelimeyi söylemeyelim” dedi ve “büyük baş” ile yetindi.

Öküz derse ağır olurmuş!

Ne büyük incelik!

*

O hakaret yalnızca bir kişiye değil, onu seven ve destekleyenlere de uzanmaktaydı.

Maalesef dışından “hoş olmadığını” söyleyenlerin bir kısmı, o ifadeleri pek sevmiş, içinden desteklemişti.

Dışından destekleyenler de vardı tabii.

Açık açık savunanlar da.

“Deyim paylaştı, ne var bunda?” diyordu kaşlarını kaldırarak konuşan biri mesela.

Deyimmiş!

Ben buna ne deyim Allah aşkına?

Deyim ile atasözü farkını bilmiyor.

 

(...)

Eğer atasözü ve deyim paylaşma yarışına girilirse, dilimizde niceleri var.

Hiç girmeyelim. (...)"

 

 

 

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Yorumlar

ccc

Küfür etmek hakaret etmek fikir ve düşünce özgürlüğü ise bende laik zihniyete onların bize ettiği harakeretin bin mislini ederek fikir ve düşünce özgürlüğümü kullanmak istiyorum.
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