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Ordu’ya 6 yeni ambulans

Sağlık Bakanlığı tarafından Ordu’ya tam donanımlı 6 adet yeni ambulans gönderildi.

22 Mart 2019 Cuma 13:37
Ordu’ya 6 yeni ambulans

Sağlık Bakanlığı tarafından Ordu’ya tam donanımlı 6 adet yeni ambulans gönderildi.


2002’de sadece 2 ambulansın bulunduğu Ordu’da bugün Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 6 ambulans ile birlikte toplam 63 ambulansa ulaşıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen 6 adet ambulanslardan 2’si Kabataş, diğerleri Gürgentepe, Aybastı, Çaybaşı ve Gölköy (Aydoğan) istasyonlarına tahsis edildi. Ambulansların teslim edilmesi ve hizmete girmesi ile ilgili bir açıklama yapan Ordu Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, “İlimize tahsis edilmiş olan yeni ambulanslarla birlikte ambulans başına düşen nüfusumuz 13 bin 542 iken 12 bin 252 ye kadar düşüş gösterdi” dedi.



Yanmaz, şu bilgileri verdi:


“2002 yılında Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu sayımız 2 iken 2019 yılında ise 29 tanesi A tipi, 9 tanesi B tipi ve 3 tanesi C tipi olmak üzere toplam 41 adet acil sağlık hizmetleri istasyonu ile hizmet verilmektedir. 2002 yılından günümüze kadar olan gelişmeler de gösteriyor ki, İl Sağlık Müdürlüğü olarak acil durumlarda sunulan sağlık hizmetlerini uluslararası standartların üzerine taşımak ve uluslararası düzeyde örnek alınacak yapıya ulaşmak amacıyla, Acil sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliği, etkinliği, verimliliği, hizmet alan vatandaşlarımızın memnuniyeti için çalışanlarımızın eğitim düzeylerini sürekli artırıyor ve teknolojik yeniliklerden faydalanarak hizmetin toplumun her kesimine aynı standartta ulaştırılmasını sağlıyoruz. Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde afet ve olağan dışı durumlara yönelik gerekli hazırlıkları yaparak, afet durumunda tam donanımlı ekip ve ekipmanlarla afet bölgesine en hızlı şekilde ulaşarak etkin sağlık hizmetlerini sunabiliyoruz. Acil sağlık sisteminin güçlendirilmesi amacıyla ülkemizde olduğu gibi ilimizde de 112 acil sağlık hizmetlerini tüm yerleşim bölgelerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırıyoruz. Yaygın istasyon ağı ve profesyonel ekiplerle vakalara kent merkezinde 10, kırsalda 30 dakikada ulaşma oranları yüzde 95’in üzerine çıkarılarak gelişmiş ülkelerdeki ulaşma süreleri geride bırakılmıştır.”

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:37
  1. doğa

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