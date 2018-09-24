Ordu'nun yeni belediye başkanı belli oldu
Enver Yılmaz'ın istifasının ardından yapılan seçimde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine Engin Tekintaş seçildi.24 Eylül 2018 Pazartesi 15:24
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "23 yıllık aktif siyasi hayatıma son veriyorum. Ordu Büyük Şehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" sözleriyle görevinden ayrılmıştı.
Yılmaz'ın istifasının ardından yapılan seçimde AK Parti'nin adayı Engin Tekintaş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.
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