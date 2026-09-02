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Kültür - Sanat Ordu’nun iki simgesi dünya sahnesine çıkıyor! UNESCO için düğmeye basıldı
Kültür - Sanat

Ordu’nun iki simgesi dünya sahnesine çıkıyor! UNESCO için düğmeye basıldı

Yeniakit Publisher
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Ordu’nun iki simgesi dünya sahnesine çıkıyor! UNESCO için düğmeye basıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve doğal mirasını uluslararası alanda daha görünür hale getirmek için iki ayrı proje hazırlıyor. Ordu Tarihi Evleri ile Yason Burnu’nun UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınması hedefleniyor...

Ordu’nun öne çıkan tarihi ve doğal değerleri için UNESCO süreci başlıyor. Büyükşehir Belediyesi, başta Taşbaşı olmak üzere kentteki tarihi evler ile Perşembe ilçesindeki Yason Burnu’nu Dünya Mirası Geçici Listesi’ne taşımak amacıyla kapsamlı çalışma yürütecek.

 

Çalışma başlatıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentin tarihi ve doğal değerlerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla önemli çalışmalar başlattıklarını açıkladı.

Bu kapsamda başta Taşbaşı olmak üzere Ordu’daki tarihi evler ve özgün sivil mimarlık örnekleri bilimsel çalışmalarla ele alınarak "Ordu Tarihi Evleri UNESCO Dünya Mirası Geçici Liste Projesi" hazırlanacak.

 

Uluslar arası ölçekte görünür olması isteniyor

Perşembe ilçesindeki Yason Burnu için de UNESCO sürecinin başlatılacağını açıklayan Güler, alanın 1. derece arkeolojik ve 2. derece doğal sit alanı olduğunu belirtti. Yason Burnu’nun 1869 tarihli kilisesi, arkeolojik değerleri ve doğal dokusuyla kentin önemli miras alanlarından biri olduğu ifade edildi. Hazırlanacak proje ile Yason Burnu’nun korunması, gelecek nesillere aktarılması ve uluslararası ölçekte daha görünür hale getirilmesi hedefleniyor.

 

Başkan Güler, Ordu’nun tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini koruyarak UNESCO Dünya Mirası yolculuğunda güçlü adımlar atmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

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