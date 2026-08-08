Dünyadan 25 yeni miras UNESCO listesine girdi! Türkiye’nin 80’e yakın adayı neden bekliyor?

Bu yıl Dünya Miras Listesi'ne kabul edilen yeni alanlar arasında farklı kıtalardan çok önemli miraslar yer aldığını belirten Yavuz, 2026 yılında Dünya Miras Listesi'ne kabul edilen 17'si kültürel, 7'si doğal, 1'i karma toplam 25 yeni alanı şöyle sıraladı: KÜLTÜREL: Alvar Aalto Yapıları, Finlandiya. Normandiya Çıkarması Sahilleri ile Carcassonne ve Tahkimat Sistemi, Fransa. Sarnath Antik Budist Alanı, Hindistan. Asuka ve Fujiwara Antik Başkentleri, Japonya. Jingdezhen Porselen Endüstri Alanları, Çin. Alamut Kalesi ve Bağlı Tahkimatlar, İran. Mangışlak Kaya Camileri ve Kutsal Alanları, Kazakistan. Cebel Amil Kaleleri, Lübnan. Hun Soyluları Mezar Kompleksleri, Moğolistan. Gdynia Modernist Kent Merkezi, Polonya. Amazon Tiyatroları, Brezilya. Wat Phra Mahathat Woramahawihan Tapınağı, Tayland. Taşkent Modernist Mimarlığı, Özbekistan. Tarihi Medinalar, Komor Adaları. Kolonyal Tarım Peyzajı, São Tomé ve Príncipe. Sebastia Antik Kenti, Filistin.