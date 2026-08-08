Dünyadan 25 yeni miras UNESCO listesine girdi! Türkiye’nin 80’e yakın adayı neden bekliyor?

Türkiye'nin adaylık sürecinden bugüne önemli ölçüde değerini listeye dahil etmeyi başardığını, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden 22 önemli değerin bu gururu taşıdığını anlatan Yavuz, "İlk dünya mirasımız 1985 yılında gelmişti. Geçen 40 yıl içinde 22 değerimiz UNESCO Dünya Mirası oldu, aday şehirlerimiz ise 80 civarında. Bu tablo önemli bir gerçeği ortaya koyuyor. Türkiye'nin sorunu aday eksikliği değil. Tam tersine, dünyanın en zengin geçici listelerinden birine sahibiz. Asıl mesele bu adayları Dünya Mirası seviyesine ulaştırabilmek" ifadelerini kullandı. Antalya'nın deniz şehri olarak bilindiğini, ancak sahillerinde ve dağlarında bu kadar çok antik şehir olan başka bir tatil destinasyonunun dünyada olmadığını dile getiren Yavuz, "Antalya'nın gerçek zenginliği de tarihidir. Xanthos zamanında listeye girmeseydi UNESCO'suz yıllarımız olacaktı. Ama tabii ki bu yeterli değil. Antalya ile ilgili başvurular 2000'li yıllarda hızlandı ve araştırabildiğim kadarı ile dünyada hiçbir şehir Antalya kadar UNESCO dünya mirasında adaya sahip değil. Dünyanın en önemli tatil destinasyonlarından olan Antalya'nın kültürel hamlesine önemli katkı yapacağına inandığım UNESCO mirası ümidimiz ve beklentimiz sürüyor. Antalya'nın bu konudaki adayları çok güçlü ve önemli. Özellikle Termessos'un fazlası ile listeye girmeyi hak ettiğini düşünüyorum" dedi.