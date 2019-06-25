Ordu’nun el emekleri yurt dışında sergilenecek

Altınordu Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu kursiyerlerine ait çalışmaların yer aldığı el emeği sergisi Ordu Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Altınordu Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği sergisini ziyaret eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Ordu sanat konusunda bir kez daha üstünlüğünü sergilemiş oldu. Eserlerimizi diğer illerde ve yurt dışında da tanıtarak Ordu’yu çekim merkezi haline getireceğiz" dedi.

"Düşünen Ordu, Üreten Ordu, Yarışan Ordu" sloganının burada anlam bulduğunu ifade eden Başkan Güler, “Harikulade bir sergi gezdik. Müthiş eserler var. Sanatsal değerlerinin yanında ekonomik değerlerinin de olmasını istiyorum. Aynı zamanda bir sektör olarak da Ordumuza bir katkıda bulunsun istiyorum. Bunun için kendi aramızda bir değerlendirme yaptık. Uzman gözüyle değerlendirdikten sonra istihdama katkısı açısından bu alanın yepyeni bir saha olmasını istiyoruz. Zaten Ordulu insanlarımızın sanat anlayışı yüksek standartlardadır. Burada eserlerden bunu görüyoruz” diye konuştu.

Sergideki ürünleri çok beğendiklerini belirten ve emeği geçenlere teşekkürlerini sunan Başkan Hilmi Güler, “Bizim sosyal belediyecilik yönümüzün bir üst basamağı, işin ekonomik boyutunu ele almak. Bu tür çalışmalarda bu konuyu daha önce de ele almıştık. Şimdi adım adım bunu uyguluyoruz. Sergideki ürünlerden çok etkilendik. Bundan sonraki adım ise buradaki eserleri Ordu dışına hatta yurt dışına kadar götürerek buranın bir çekim merkezi haline gelmesini sağlamak. Bunun için de yoğun bir çalışma içinde olacağız. Ordu bir kez daha üstünlüğünü ortaya koymuş oldu. Bizde Düşünen Ordu, Üreten Ordu, Yarışan Ordu sloganının boş kalmayacağını burada görmüş olduk. Ben bütün arkadaşlarımıza, hocalarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.