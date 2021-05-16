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Teknoloji

Ordumuzun gücüne güç katacak! Teslimatları devam ediyor

FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi kapsamında KAPLAN STA ve PARS STA teslimatlarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 15:42:00 - 2021-05-16 15:45:58

Konuyla ilgili olarak Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında teslimatlarımız devam ediyor. Güvenlik güçlerimize OMTAS taşıyıcılı PARS ve KAPLAN araçlarının yeni teslimatları yapıldı" ifadelerine yer verildi.

Son olarak Nisan ayı sonunda MSB tarafından yapılan açıklamada, "Bugüne kadar 94’ü KAPLAN olmak üzere 113 adet araç envantere alınırken, son olarak 5 Nisan 2021’de başlayan muayene kabul faaliyeti sonrası 9 araç daha envantere alındı" ifadelerine yer verilmişti.

STA platformlarının kalifikasyonunu 2019 yılında tamamlayan FNSS, aradan geçen yaklaşık iki yıllık sürenin ardından 120’den fazla araç teslimatı gerçekleştirmiş oldu.

Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında, paletli tipte 208 adet ve tekerlekli tipte 136 adet olmak üzere toplam 344 araç tedarik edilecek.

Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi

Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin 9 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında alınan karar uyarınca FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. ile yürütülmekte olan sözleşme görüşmelerinde sona gelinmiş ve 27 Haziran 2016 tarihinde, Savunma Sanayii Başkanlığında düzenlen törenle Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi Sözleşmesi imzalanmıştır.

İhale süreci proje kapsamında; Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterinde bulunan ve yurtiçinde geliştirilmiş olan tanksavar füzeleri, muharebe etkinliğini arttıracak şekilde, projeye özel geliştirilecek tanksavar kuleleri ile zırhlı araçlara entegre edilmiştir. Proje ile paletli ve tekerlekli tipte, toplam 260 adet Tanksavar sistemi tedarik edilecektir. Modern Atış ve Komuta Kontrol yeteneklerine sahip olarak geliştirilen tanksavar silah sistemi kuleleri, atışa hazır tanksavar füzesinin yanı sıra, 7.62 mm makinalı tüfek ile teçhiz edilmiştir.

FNSS, KAPLAN araç ailesinin en hafif üyesini, STA projesi kapsamında paletli tip ve PARS 4×4 aracını ise tekerlekli tip tanksavar aracı olarak üretmektedir. Bu projede geliştirilen sistemlerin, tasarım, geliştirme faaliyetleri ve prototip kalifikasyon süreçleri 2019 yılında tamamlanmış ve Aralık 2019 itibariyle ilk STA teslimatı gerçekleştirilmiştir. Teslimatlar, 2021 yılı süresince de devam etmektedir.

Silah Taşıyıcı Araçlar, Roketsan tarafından geliştirilen OMTAS Tanksavar Füzesi ve daha önce tedarik edilen Rus üretimi KORNET-E Füzesi ile donatılmaktadırlar.

SavunmaSanayiST

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Yorumlar

deniz

ÇATIR ÇATIR ÜRETTİKÇE AVRUPA MAÇLARI BAŞKA ALANA ALIYOR BAKIYORSUN FORMULA YARIŞINI ALIYOR NEDEN İŞTE BUNDAN DOLAYI SAVUNMA SANAYİ GÜÇLENDİKÇE UZAYA 4 DEFA ROKET ATILINCA 2500 MENZİLLİ FÜZELER SİHALAR ZIRHLILARI YAPINCA AVRUPA KUDURUYOR TÜRK KORKUSU SARIYOR YALAN MI ???? İŞTE TÜRKLER GELİYOR YAPIYORUZ ÜRETİYORUZ REİS SAYESİNDE
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