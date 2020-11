Ordumuzun gücüne güç katacak! Mehmetçik'e "sınır ötesi" destek

Dünya genelindeki çok sayıda kullanıcının kara platformu ihtiyaçlarını karşılayan FNSS, araçlarının üstün bekası, harekat kabiliyeti ve ateş gücünün yanı sıra sunduğu entegre lojistik destekle (ELD) kullanıcıları için fark yaratıyor. Şirket, teslim ettiği ilk araç da dahil olmak üzere, tüm araçlarına kesintisiz destek sağlamayı 30 yıldır sürdürüyor.

Firmanın ELD uygulamaları, yerel ortaklarla çalışmaktan araçların operasyonlar sırasında desteklenmesine, yerel ofis kurulumlarından yerel tesislerin işletilmesine kadar çok geniş yelpazedeki çözümleri kapsıyor.

Yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil edilecek sistemlerin geniş bir coğrafyada, sınır ötesinde ve en zorlu fiziki şartlarda kullanılacak olması, FNSS'yi lojistik destek konusunda son teknolojilerin entegre edilerek kullanılacağı yeni bir sistemi hayata geçirme konusunda teşvik etti. İlk tanıtımı IDEF 2019'da yapılan Uzaktan Bakım ve Eğitim Sistemi ile giyilebilir ve elleri tamamen serbest bırakan uzaktan bakım ve onarım uygulaması, iş kesintilerini ve seyahat maliyetlerini azaltacak, çalışma sürelerini artıracak bir çözüm sunuyor.

Uzaktan Bakım Sistemi, operasyon sırasında teknik bir ekibin erişiminin mümkün olmadığı, zaman kısıtlamasının bulunduğu, yüksek maliyetli müdahale şartlarının oluştuğu veya müdahalenin güvenlik riskleri barındırdığı durumlarda önemli katkı sağlayacak. Sistem, teknik problem yaşayan silahlı kuvvetler personeli ve/veya saha temsilcisini merkezi konumlardan yüksek deneyime sahip uzman kadrolarla desteklemek amacıyla akıllı gözlük, tablet, dizüstü bilgisayar gibi donanımlardan yararlanılmasıyla oluşturuldu.

Uygulamada, ASELSAN iştiraki BİTES tarafından geliştirilen yerli ve milli video konferans uygulaması BizBize üzerinden gerçekleştirilecek canlı video bağlantısı üzerinden artırılmış gerçeklik gösterimleri ve iş talimatları doğrudan ekipmana yansıtılacak. Uygulama aynı zamanda anlık çizim yapılmasına, teknik veri veya doküman paylaşılmasına, sonradan incelenmek üzere saha koşullarının görüntü ve video kaydının alınmasına ve belirli bakım/onarım prosedürleri için önceden hazırlanmış görsel materyalin saha ekibine canlı aktarılması ve canlı talimatlar verilmesine imkan sağlıyor.

Sistem, araç başında bulunan teknisyen veya kullanıcının yetkinliklerini aşan karmaşık bakım onarım işlemlerini bile, canlı verilecek talimatlarla sahada yapmasını sağlıyor.

Uzaktan nokta atışı tespit

FNSS Kıdemli Ürün Destek Lideri Ersan Uzunoğlu, AA muhabirine, uzaktan eğitim ve bakım faaliyetlerine yoğun ilgi bulunduğunu söyledi.

Faaliyet alanlarında Türkiye'de bu uygulamanın ilk geliştiricisi ve kullanıcısı olmayı hedeflediklerini belirten Uzunoğlu, veri güvenliği konusundaki tereddütleri ortadan kaldırmak için de yurt dışındaki örneklerden farklı olarak bulut altyapısı yerine kullanıcıların mevcut sunucu sistemlerini kullanmaya karar verdiklerini bildirdi. Uzunoğlu, Türkiye'den bir çözüm ortağının teknolojik altyapı için kendilerine destek olduğunu ifade etti.

Projeyi 3 faza böldüklerini ve ilk fazın son aşamasına geldiklerini vurgulayan Uzunoğlu, bu kapsamda müşteriyle dijital ortamda iletişim kurduklarını, ihtiyaca uygun bakım onarım verilerini paylaştıklarını ve yapılan faaliyetleri kayıt altına alabildiklerini dile getirdi.

Uzunoğlu, ikinci fazda artırılmış gerçekliği uygulamaya dahil etmeyi ve sahadaki personeli bu teknolojinin sunduğu imkanlarla desteklemeyi amaçladıklarını aktararak, böylece servis hızını artırmayı ve müşteri memnuniyetini yüksek tutmayı hedeflediklerini kaydetti.

Son fazda ise uygulamayı halihazırda kullandıkları saha hizmetleri yönetimi uygulamasıyla entegre hale getirmeyi amaçladıklarına işaret eden Uzunoğlu, uygulamanın çalışmasıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bakım faaliyeti bir servis talebiyle başlıyor. Merkezdeki uzman, kullanıcımızla bağlantıya geçiyor. Bir görüntülü konuşma başlıyor. Sonra görüntülü konuşma uygulamasındaki dijital dokümanların, videoların, kullanıcı ve bakım kılavuzlarının, gerekiyorsa yedek parça kataloglarının paylaşılması bu faaliyeti yürütmemizde önemli. Bilginin yeterli olmaması durumunda artırılmış gerçeklik uygulamasıyla gerekirse aracın 3 boyutlu modelinin bir kısmını da paylaşabildiğimiz, ekran üzerinden yapılan işaretlemelerle nokta atışı talebin anlaşılmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Sürecin tüm aşamalarında da ses, video ve paylaşılan verilere yönelik kayıt alıyoruz. Bir daha benzer olayla karşılaşıldığında sahada hangi veriye, nasıl ulaşılacağına dair yönlendirmelerle uzaktan destek ihtiyacını da azaltabiliyoruz. Kişi sahada kendi işini görebilecek düzeye gelebiliyor."

Uzunoğlu, bu uygulama sayesinde eğitimlerin içeriğinin ve etkinliğinin de artırıldığını söyledi.

Önce Türkiye sonra yurt dışı

Kullanıcılardan uygulamaya ilişkin oldukça olumlu dönüşler aldıklarını aktaran Uzunoğlu, uygulamanın kullanıma sunulmasına ilişkin takvim konusunda şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerine verdiğimiz ürünler üzerinden başlamak bizim için çok önemli. Özellikle şu anda erişimi son derece sınırlı, hatta zaman zaman imkansız olan bölgelerde konuşlu araçlarımız var. O araçlarla başlamak hedefimiz. Nihayetinde mobil ekibimiz oraya her zaman erişemiyor ve aslında bu konu bir zorunluluk arz ediyor. Birincil hedefimiz bu. İlk fazının deneme aşamasındayız. Kendi kullanıcımız ve teknisyenlerimizle deniyoruz. Müşteri, askeri personel tarafında kullanılması için de elimizden geleni yapıyoruz. Hedefimiz ülkemizde bunu kullanmak, daha sonra yurt dışı projelerimizde gerek kendi yerel ekibimizi gerekse müşteriye askeri personel düzeyinde kullandırmak. Bu konuda gelecek yıl oldukça sıkışık bir takvimimiz var."

En kritik anda teknik destek

FNSS Teknik Danışmanı Soner Maviş de 27 yıl Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptıktan sonra FNSS'de Ürün Destek bölümünde danışman sorumluluğu üstlendiğini söyledi.

Bugüne kadar askeri yetkililere uygulamaya ilişkin çeşitli gösterimler yaptıklarını ifade eden Maviş, şu değerlendirmede bulundu:

"Türk Silahlı Kuvvetlerindeki tayin ve görevlendirmeler, birliklerin dünyanın değişik yerlerinde, kritik bölgelerde görev yapması gibi durumlar bakım onarım ihtiyacının istenilen yer ve zamanda yapılmasını önemli kılıyor. Teknik bilgisi olan ancak bu araca uzak, konuya hiç vakıf olmayan bir personel, FNSS'nin Gölbaşı tesislerinde uzman personel tarafından yönlendirilerek her türlü hizmeti yapabilecek bir seviyeye gelecek. Zaman ve kritik bölge durumundan dolayı ulaşılamayan bir bölgede aracın kalması ya da sıkıntıyla karşılaşması durumunda görüntülü görüşme ve uzaktan bakım desteğiyle her türlü yardım buradan sağlanabiliyor. Uzman personelimizin, araç başındaki personeli her türlü konuda yönlendirmesiyle araç emniyetli bölgeye çekilebilecek, hatta faal hale getirilebilecek. Bu da son dönemde silahlı kuvvetlerin en büyük ihtiyacı."