İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ilginç mesaj: Suç ABD'de değil bizde

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ilginç mesaj: Suç ABD'de değil bizde

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan "İnsanlar memnun değilse, bu bizim hatamızdır. Suçu ABD veya başkalarında aramayın. Sorumluluk bizdedir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın memnuniyetsizliğini kabul ederek, mevcut sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu belirtti ve yetkililere ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları çağrısında bulundu.

İran basınına göre, Çehar Mahal Bahtiyari eyaletini ziyaretinde konuşan Pezeşkiyan, sorunların çözümündeki başarı düzeyinin büyük ölçüde zihniyete ve yaklaşıma bağlı olduğunu söyledi 

Halkın memnuniyetsizliğini ortadan kaldırmak için hükümetin etkili hizmetler sunması, kaynakları doğru yönetmesi, ekonomik ve sosyal sorunlara pratik çözümler bulması gerektiğini kaydeden Pezeşkiyan, "İnsanlar memnun değilse, bu bizim hatamızdır. Suçu ABD veya başkalarında aramayın. Sorumluluk bizdedir." dedi. 

İran Cumhurbaşkanı konuşmasında ayrıca, bazı ürünlerin ithalatı için ithalatçılara devletin belirlediği düşük kur üzerinden döviz sağlanması uygulamasını sonlandırma kararı aldıklarını bildirdi.

Yeni yılın ilk gününde sıcak saatler! İsrail'e giden Rusya'ya ait gemiye el konuldu
Dünya

Yeni yılın ilk gününde sıcak saatler! İsrail'e giden Rusya'ya ait gemiye el konuldu

Finlandiya, deniz altı telekomünikasyon kablosuna zarar verdiği şüphesiyle İsrail'in Hayfa Limanı’na gitmekte olan Rusya'ya ait kargo gemisi..
Yılbaşını kutlayacaklardı! İsviçre’de lüks kayak merkezinde patlama: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
Dünya

Yılbaşını kutlayacaklardı! İsviçre’de lüks kayak merkezinde patlama: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

İsviçre'nin dünyaca ünlü kayak merkezlerinden biri olan Crans-Montana'da yeni yıl kutlamalarının yapıldığı bir barda meydana gelen şiddetli ..
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud’dan tarihi çıkış: İsrail'in haydutluğuna Türkiye ile dur diyeceğiz
Dünya

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud’dan tarihi çıkış: İsrail'in haydutluğuna Türkiye ile dur diyeceğiz

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İsrail’in ayrılıkçı Somaliland bölgesini tanıma girişimine ateş püskürdü. İsrail’i uluslararası huku..
