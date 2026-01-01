  • İSTANBUL
Cevdet Yılmaz'dan 'Büyük Gazze Yürüyüşü' mesajı: İstanbul'un sesi dünyayı sardı!
Cevdet Yılmaz'dan 'Büyük Gazze Yürüyüşü' mesajı: İstanbul'un sesi dünyayı sardı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul’da düzenlenen tarihi Filistin yürüyüşüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Galata Köprüsü’ndeki mahşeri kalabalığı "İnsanlık İttifakı" olarak niteleyen Yılmaz, "Yeryüzündeki tüm mazlumlara İstanbul’dan selam gönderiyoruz" dedi.

İstanbul’da yeni yılın ilk sabahında düzenlenen dev Filistin buluşması, devletin zirvesinde de büyük yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli İrade Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen "Büyük Gazze Yürüyüşü"ne dair sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Galata Köprüsü’nü dolduran yüz binlerin haklı davasına destek veren Yılmaz, bu muazzam katılımı insanlık vicdanının bir yansıması olarak tanımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu tarafından İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek eylemine ilişkin paylaşımda bulundu.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlık İttifakı olarak Filistin halkına, Gazze'ye ve yeryüzündeki tüm mazlumlara İstanbul'dan yüz binlerce selam. Emeği geçen kişi ve kurumlara gönülden teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

