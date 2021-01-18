Ordumuzun gücüne güç katacak! Başarıyla tamamlandı
Türkiye'nin ilk milli elektromanyetik silahı olan ve fırlattığı mermi sesin 8-10 katı hıza ulaşan "Sapan" başarıyla tamamlandı.
TÜBİTAK SAGE, Elektromanyetik Fırlatma Sistemi SAPAN'ın başarıyla tamamlandığını duyurdu. TÜBİTAK SAGE'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "TÜBİTAK SAVTAG destekli teknoloji geliştirme projesi SAPAN: Mühimmatların elektrik enerjisiyle hızlandırılarak atılması için tasarlanan sistem başarıyla tamamlanmıştır. Namlu çıkış hızı: 2070 m/s Namlu çıkış enerjisi: 1.3 MJ" ifadelerine yer verildi.
Türkiye'nin ilk milli elektromanyetik silahı olma özelliği taşıyan SAPAN elektrik enerjisi kullanarak barutsuz mermi fırlatma kapasitesine sahip. Elektromanyetik enerji sayesinde mermiler, sesin 8-10 katı hızda hedefi imha edebiliyor.