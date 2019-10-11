Ordumuz vurdukça kara propagandaya sarılıyorlar! PKK yandaşı Fehim Işık'tan alçak iftira! TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde icra ettiği Barış Pınarı Harekâtı başarıya ulaştıkça çılgına dönen terör örgütü PKK, sözde gazeteci üyeleriyle yürüttüğü kara propagandaya hız verdi. Türkiye düşmanı PKK yandaşı sözde gazetecilerden olan Fehim Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a alçak bir iftirada bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK'yı vururken, PKK'nınTürkiye'deki sosyal medya tetikçisi teröristleri de boş durmuyor. PKK'nın eli kalemli tetikçisi Artı Gerçek yazarı Fehim Işık, sosyal medyadan kara propaganda yürüten PKK'lıların başında geliyor. Kahraman ordumuz PKK leşlerini yan yana serdikçe Twitter üzerinden salyalı paylaşımlar yapan Işık, iftiralarını sürdürüyor. PKK'nın sözde gazeteci maşaları tarafından yürüttüğü kara propaganda faaliyetinin baş temsilcilerinden olan Işık, Barış Pınarı Harekâtı'nın, DEAŞ'lıların kuzey Suriye'ye dönebilmeleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatıldığı iftirasında bulundu.

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