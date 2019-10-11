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Ordumuz vurdukça kara propagandaya sarılıyorlar! PKK yandaşı Fehim Işık'tan alçak iftira!

TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde icra ettiği Barış Pınarı Harekâtı başarıya ulaştıkça çılgına dönen terör örgütü PKK, sözde gazeteci üyeleriyle yürüttüğü kara propagandaya hız verdi. Türkiye düşmanı PKK yandaşı sözde gazetecilerden olan Fehim Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a alçak bir iftirada bulundu.

11 Ekim 2019 Cuma 22:42
Ordumuz vurdukça kara propagandaya sarılıyorlar! PKK yandaşı Fehim Işık'tan alçak iftira!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK'yı vururken, PKK'nınTürkiye'deki sosyal medya tetikçisi teröristleri de boş durmuyor.

PKK'nın eli kalemli tetikçisi Artı Gerçek yazarı Fehim Işık, sosyal medyadan kara propaganda yürüten PKK'lıların başında geliyor.

Kahraman ordumuz PKK leşlerini yan yana serdikçe Twitter üzerinden salyalı paylaşımlar yapan Işık, iftiralarını sürdürüyor.

PKK'nın sözde gazeteci maşaları tarafından yürüttüğü kara propaganda faaliyetinin baş temsilcilerinden olan Işık, Barış Pınarı Harekâtı'nın, DEAŞ'lıların kuzey Suriye'ye dönebilmeleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatıldığı iftirasında bulundu.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 22:42
  1. fehim ışık
  2. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • NurNur6 dk önce
    Surstına vurmuş alçaklığın gölgesi 
  • Kürşat Kürşat 15 dk önce
    Fehim ışık denen.........., sen ve senin düşüncende olan herkes ..........siniz. 
  • emekli çavuşemekli çavuş21 dk önce
    SEN...İLK...ÖNCE....GİT....DAĞA...KAÇIRILAN....ÇOCUKLARIN...ANNELERİNİN.....SESİNİ.........DİNLE!!!.....DİNLEKİ.....NE...OLDUĞUNUZU....KİM...OLDUĞUNUZU.....ÖĞRENİN.....!!!!!!!!!!!!! ..SİZ...BİR...HİÇ....SİNİZ.......YALANLARINIZLA........BOĞULACAKSINIZ......................

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