Ordululara müjdeli haber! 1800 kişi istihdam edilecek

Başvurular 24 Nisan’da Başlıyor

İŞKUR tarafından uygulanacak olan Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 1800 kişinin istihdam edileceğini belirten AK PartiOrdu Milletvekili Metin Gündoğdu “TYP ile Ordu’da yaşayan 1800 hemşehrimiz istihdam edilecek. Ordu’daki Belediyelerde, Müftülüklerde ve Orman İşletme Müdürlüklerinde görev alacak kişiler kura ile belirlenecek. 24 Nisan 2017 tarihinde başlayacak başvurular 28 Nisan 2018 tarihine kadar sürecek.

İstihdam edilecek hemşehrilerimizin büyük bölümü belediyelerde değerlendirilecek. Proje kapsamında istihdam edilecek olanlar Belediyelerin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü, müftülükler, Valilik, Ordu Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Arıcılık Enstitüsü, Kültür Turizm İl Müdürlüğü ve Milli Parklar Müdürlüğü bünyesinde çalışacaklar.

Başvuru sürecinin ardından istihdam edilecek kişiler belirlenecek ve 14 Mayıs 2018’de işbaşı yapacak. 6 ay boyunca sürecek bu proje Ordu ekonomisine yaklaşık 25 milyon liralık bir katkı sağlayacak.” dedi