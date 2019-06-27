0553 313 94 23

Ordulu milli güreşçiler gururlandırdı

Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş Avrupa Şampiyonası’nda milli takımda Türkiye’yi temsil eden Ordu Büyükşehir Belediyespor güreşçileri 3 madalya ile döndü.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:47
Ordulu milli güreşçiler gururlandırdı

Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş Avrupa Şampiyonası’nda milli takımda Türkiye’yi temsil eden Ordu Büyükşehir Belediyespor güreşçileri 3 madalya ile döndü.


17-23 Haziran 2019 tarihleri arasında İtalya’nın Faenza şehrinde yapılan Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş Avrupa Şampiyonası’na katılan Ordu Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı, gerçekleştirilen turnuvada 1 gümüş 2 bronz madalya aldı.



“Sporcularımıza desteğimiz devam edecek”


Elde edilen başarının gelecek adına büyük bir umut ışığı olduğunu ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye başkanı Dr. Mehmet Hilmi Başkan Güler, “Türk sporu adına ilimizin en mutlu günlerinden birini yaşıyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı, İtalya’nın Faenza şehrinde gerçekleştirilen Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş Avrupa Şampiyonası’nda 2 bronz ve 1 gümüş madalya aldılar. İnanıyorum ki bu bronzlar ve gümüşler ilerleyen turnuvalarda altına dönüşecek. Böylece geleceğimizin pırlantaları Ordumuzu daha büyük başarılarla taçlandırır. Avrupa’da aldığınız her başarı Türk’ün gücünü bütün dünyaya göstermesi için bir fırsattır. Gelecekte; yeni Yaşar Doğular, Ahmet Ayıklar, Recep Karalar buradan çıkacak. Onun için şimdiden çalışmalarınıza başlamalısınız. İyi çalışın, iyi motive olun. Sadece rakibinize odaklanın. Sizin için Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz” dedi.


Çalışmalarının karşılığını aldığını ifade eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı ve Milli Güreşçi Recep Kara, “Yeni kurulan Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübünün meyvelerini almaya başladık. Alınan bu başarılar uzun soluklu bir çalışmanın ürünüdür. Gençlerimiz, Avrupa’da elde ettikleri başarılarla İstiklal Marşımızı ezberletecekler. Bunun için başkanımızın bizlere verdiği destek çok önemli. Bu desteği her zaman gördük, bundan sonra da fazlasıyla görmeye devam edeceğiz. Bizim yapmamız gereken tek şey mindere çıktığımızda rakibimiz kim olursa olsun, onu yenmek olacaktır” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altınordu’dan geleceğe imza
    1. Altınordu’dan geleceğe imza
    2. 72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına..
    3. Merkez bankaları para musluklarını..
    4. Susuz kaldı denilmişti! Merkel yine..
    5. Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza..
    6. OBBKT’ye bir ödül daha
    7. Jody Lukoki Akit'e konuştu: Konyaspor..
    8. Şehit Mehmet Boşnak kabri başında..
    9. Edirne’de akıl almaz kaza
    10. Vali Demirtaş: "Adana’nın tarımsal..
    11. Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 34..
    12. Murat Karahan için "İtalya'nın Türk'ü"..
    13. İsrail ile Rusya arasında GPS atışması
    14. Bosna Hersek’le ticaret katlanacak
    15. Nevşehir Belediyesi yaz spor okulları..
    16. Bakan Varank: "Türkiye Cumhuriyeti..
    17. Başsavcı Demircan’dan Başkan Sever’e..
    18. Ücretsiz Yaz Spor Kursları bin 475..
    19. İl spor merkezleri tanıtılmaya devam..
    20. Ordulu milli güreşçiler gururlandırdı
    21. Vali Şentürk mermercilerle bir araya..
    22. "Japonya'da Türk Kültür Yılı" konulu..
    23. AB, İdlib'deki gelişmelerden endişeli
    24. (Özel) Genç hafız dev dalgaların..
    25. Samsun'da araç kundaklama iddiası
    26. Fenerbahçe bombayı patlattı! 3 yıllık..
    27. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk..
    28. Selde kaybolanları bulmak için o..
    29. 2 katlı metruk bina alevlere teslim..
    30. DEAŞ şüphelisi serbest
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu
    Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu