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Ordulu çocuklar Vodafone ile yarını kodladı

Türkiye Vodafone Vakfı, dijital geleceğe hazır nesillerin yetiştirilmesi hedefiyle, Habitat Derneği işbirliği ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın desteği ile hayata geçirdiği ’Yarını Kodlayanlar’ projesi kapsamında Ordu’da kodlama eğitimi düzenledi.

19 Mart 2019 Salı 12:32
Ordulu çocuklar Vodafone ile yarını kodladı

Türkiye Vodafone Vakfı, dijital geleceğe hazır nesillerin yetiştirilmesi hedefiyle, Habitat Derneği işbirliği ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın desteği ile hayata geçirdiği ’Yarını Kodlayanlar’ projesi kapsamında Ordu’da kodlama eğitimi düzenledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı ve AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş’ın da katıldığı eğitimde 7-14 yaş arası 23 çocuk, programlama hakkında fikir sahibi olurken, üreticiliklerini ortaya çıkaracak çalışmalar yaptı.



Türkiye Vodafone Vakfı, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirilmesi hedefiyle Habitat Derneği işbirliği ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın desteği ile hayata geçirdiği ’Yarını Kodlayanlar’ projesi kapsamında Ordu’da 2018 yılında başlattığı kodlama eğitimlerine devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Merkezi’nde düzenlenen eğitimle yaşları 7-14 arasında değişen 23 çocuğa teknolojinin dili kodlama öğretildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı ve AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel’in de katıldığı eğitimde, çocuklar programlama hakkında fikir sahibi olurken üreticiliklerini ortaya çıkaracak çalışmalar yaptı. Yarını Kodlayanlar projesiyle bugüne kadar Ordu’da 500’e yakın, Karadeniz Bölgesi’nde ise 6 bin 50 çocuğa ulaşıldı.



Mehmet Hilmi Güler: "‘Yarını Kodlayanlar’ benzeri programları hem yatay hem de dikey olarak sürdürmemiz lazım"


Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı ve AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, şunları söyledi: "Türkiye Cumhuriyeti’nin gençleri yeni nesil teknolojiyle donanmış olarak gelişimini sürdürecek. Dolayısıyla, ‘Yarını Kodlayanlar’ benzeri programları hem yatay hem de dikey olarak sürdürmemiz lazım. Kodlama eğitimi alan 500 öğrencimiz için de dikey çalışma yaparak daha uzman çocuklar yetiştireceğiz. Şu anda Ordu’da 15 eğitmen yetiştiriyoruz. Bilgisayar oyunu yazabilecek bin genç yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu, milyarlarca dolarlık büyük bir sektör. Odu, bu anlamda bir marka şehir olacak. Endüstri 4.0’dan Endüstri 5.0’a geçiş, Vodafone’un yaptığı bu tür projelerle gerçekleşecek. Ordu’yu, ‘düşünen, üreten ve yarışan’ bir şehir yapmak istiyoruz. Teknoloji çok hızlı gelişiyor. İşimiz kolay değil. Geleceği yazan nesli burada oluşturacağız. Ya yönetilen olacağız, ya yöneten olacağız. Yönetilen olursak, iki günümüz birbirine eşit olmaya devam edecek. İki günümüzün birbirine eşit olmamasını istiyorsak, AR-GE’ye ağırlık vereceğiz. Kodlama sektörüne ağırlık vereceğiz".



Hasan Süel: "Tüketen değil, üreten bir nesil istiyoruz"


Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şöyle konuştu: "Vodafone olarak, daha iyi bir gelecek için çocuklarımızın eğitimine destek olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Tüketen değil, üreten bir nesil istiyoruz. Teknoloji üretebilmek için dijital dünyanın dili olarak kabul edilen kodlamayı öğrenmek gerekiyor. Kodlama eğitimlerimizde çocuklarımız, programlama hakkında fikir sahibi oluyor, üreticiliklerini ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyor, kendi hayal dünyalarını oluşturuyor, kendi oyunlarını üretebiliyorlar. Onlara yenilikçi düşünmenin kapılarını açıyoruz. Projemizi 3 yıldır başarıyla sürdürüyoruz. Bu süreçte 40 bini aşkın çocuğa kodlama öğrettik. Projemiz bugün artık bir kodlama seferberliğine dönüştü. Projemizi adım adım tüm Türkiye’ye yayıyoruz. Bugün bir kez daha Ordu’da bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Ordu’da bugüne kadar 500’e yakın çocuğa eğitim verdik. Nisan sonuna kadar toplam 600 çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Projemizi ilk günkü heyecanımızla sürdürüyoruz".



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ise şunları kaydetti: "Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak, Türkiye Vodafone Vakfı’nın da önerisiyle ‘Yarını Kodlayanlar’ projesini Ordu’da yeniden başlattık. Dünyada yazılım sektöründe önde gelen ülkeler arasına girmek istiyorsak, yeni nesli bu yönde yetiştirmek durumundayız. Bu çerçeveden bakıldığında, kurumların çok büyük sorumlulukları var. Özellikle şirketlerin, yeni neslin bilgi teknolojilerine ulaşmasına yardımcı olması önemli. Bu noktada, Türkiye Vodafone Vakfı’nın kurumlarla iş birliği içinde hareket etmesi bizim için çok büyük önem arz ediyor. 7-14 yaş arası olarak ifade edilen, eğitimin doğrudan kişisel olarak beyne de kodlandığı bir dönemi en iyi kullanmak için ortaya çıkan tabloya vesile olmaktan dolayı mutluyuz. Gençlerimizin kodlama eğitiminin de ötesine geçerek yazılım üretmesini ve ülkemizin bilgi ve hafızasına kaydedilecek bir yapılanmaya imza atmasını istiyoruz".



Hedef 43 bin çocuk


Yapılan bilgilendirmede; ’Yarını Kodlayanlar’ projesiyle Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimi veriliyor. Gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimlerin verildiği projeyle bugune kadar 58 ilde 41 bin 600’ün üzerinde çocuğa ulaşıldı. Nisan 2019 sonuna kadar 2 bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilecek. Böylece toplam 60 ilde, 43 binin üzerinde çocuk kodlama ile tanışmış olacak.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:32
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