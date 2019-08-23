Ordu'daki sağanak

ORDU (AA) - Ordu'da aşırı yağışlardan etkilenen bölgelerde oluşan hasarların süratle giderilerek, hayatın normale dönmesi için Vali Seddar Yavuz'un talimatıyla ilgili kurumların tüm imkanlarının seferber edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sabahtan itibaren Ünye, İkizce, Perşembe, Çaybaşı, Akkuş, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Ulubey ve Korgan ilçelerinde etkili olan kuvvetli sağanağın bazı olumsuzluklara neden olduğu belirtildi.

Ünye ilçesinde metrekareye 109 kilogram yağış düştüğü ifade edilen açıklamada, Akkuş ilçesi Salman Mahallesi'nde heyelandan hasar gören 4 evin boşaltıldığı, yatalak hastanın bulunduğu eve su basması tehlikesine karşın belediye ekiplerinin yol temizliğinin ardından ulaşılan hastanın durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Salman Salıpazarı Çarşamba arasındaki yeni yolda bir aracın içinde mahsur kalan 5 kişinin Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldığı vurgulanan açıklamada, ilçedeki bazı mahallelerde dere taşması ve heyelan nedeniyle kapanan yolların belediye ekiplerince ulaşıma açıldığı bildirildi.

Açıklamada, ilçedeki bazı yollarda tahribat oluştuğu, su baskınına uğrayan 7 eve ekiplerce müdahale edildiği bildirildi.

Kabataş ilçesinde Şifasuyu Mahallesi Gülbahçe Kümeevleri'nde 2012'de meydana gelen heyelan nedeniyle 4 konutun boşaltıldığı ve afete maruz bölge kararı alındığı hatırlatılan açıklamada, "2019 yılında yapılan incelemede alanda bulunan heyelanın genişlediği belirlenmiş olup, 6 bina geçici olarak boşaltılmıştır. AFAD teknik elemanlarınca dün yapılan incelemede söz konusu binaların genel hayata etkililik oluru kapsamında nakledilmesine karar verilmiş olup, Afete Maruz Bölge sınırları genişletilecektir. Kabataş Belediyesince binalar boşaltılmıştır." ifadesine yer verildi.

Ulubey'de toprak kayması sonucu yola devrilen ağaca müdahale edildiği belirtilen açıklamada, şunlar belirtildi:

"Elmaçukur Mahallesi'nde derenin aşırı yağış sonucu menfezden taşan suyla yolun kapandığı ve araç geçişinin sağlanamadığı ihbarı yapılmıştır. Belediye ekiplerince temizlik çalışmaları yapılarak yol ulaşıma açılmıştır. Dere taşması ve toprak kayması sonucu tahrip olan diğer mahalle yollarındaki temizlik çalışmaları devam etmektedir."

- Fındık işçilerinin çadırları ıslandı

Ünye ilçesindeki eski havaalanındaki kamp alanı girişi ile İnkur Mahallesi'ndeki fındık işçilerinin çadırların ıslandığı aktarılan açıklamada, durumun kontrolü için Kaymakamlığa bilgi verildiği, herhangi bir olumsuz durumun olmadığına işaret edildi.

Karayolları ekiplerince yollarda çalışma yürütüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, Akkuş'ta 4, Ünye'de 6 mahallede meydana gelen elektrik arızasının giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü anlatıldı.

Açıklamada, aşırı yağışlardan etkilenen bölgelerde oluşan hasarların süratle giderilerek, hayatın normale dönmesi için Vali Seddar Yavuz'un talimatıyla AFAD, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri başta olmak üzere ilgili kurumların tüm imkanlarının seferber edildiği kaydedildi.