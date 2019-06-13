Ordu’daki dolu yağışı sonrası hasar tespit çalışmaları başladı

Ordu’nun Gürgentepe ilçesinde meydana gelen dolu yağışı sonrası, hasarların tespit edilebilmesi için çalışmaların başladığı bildirildi.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, 12 Haziran tarihinde ilçede dolu yağışı sonrası çok sayıda aracın camlarında kırılma, kaportalarında ezilme ve çökmeler meydana geldiği, evlerin çatısında hasar oluştuğu ve tarım arazilerinin de zarar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, meydana gelen dolu afeti nedeniyle oluşan zararları yerinde tespit etmek üzere hasar tespit komisyonu oluşturulduğu ifade edilerek, “Valiliğimiz tarafından, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerinden oluşan Hasar Tespit Komisyonları oluşturulmuştu. Oluşturulan Hasar Tespit Komisyonları, bugün bölgeye giderek, çalışmalarına başladı.

Konutların çatısında oluşan zararlar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü teknik elemanlarından oluşturulan Hasar Tespit Komisyonu tarafından, tarım arazilerinde meydana gelen zararlar ise, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan ve araçlarda oluşan hasarlar ise Gürgentepe Kaymakamlığınca tespit edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada ayrıca, teknik personellerden oluşan hasar tespit komisyonlarının, sahada hasar tespit çalışmalarına devam ettiğine dikkat çekildi.