Ordu’daki dolu yağışı 10 kişiyi yaraladı

Ordu’nun Gürgentepe ilçesinde etkili olan şiddetli dolu yağışı sonrası 10 kişi yaralandı.

Gürgentepe, Gölköy, İkizce ilçelerinde ve bazı yüksek kesimlerde öğle saatlerinden sonra başlayan sağanağın ardından etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerine, evlere ve araçlara zarar verdi. Yaklaşık yarım saat süren ve vatandaşları tedirgin eden dolu yağışı sonrası Gürgentepe ilçesinde 9’u kafasından, biri ise elinden yaralanan 10 kişi, Gürgentepe Devlet Hastanesine başvurdu.

Gürgentepe Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İlçemizde bugün öğleden sonra yağan ve yaklaşık yarım saat süren şiddetli, dolu yağışı büyük hasarlara neden oldu. Zaman zaman yumurta büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle ilçemizdeki araçlar, bağ ve bahçeler, evlerin çatıları büyük zararlar gördü. Gürgentepe Kaymakamlığı, zarar gören vatandaşlara, zararlarını fotoğraflayarak dilekçeyle beraber kaymakamlığa müracaat etmeleri konusunda duyuruda bulundu” ifadelerine yer verildi.