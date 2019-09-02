0553 313 94 23

Ordu’da yollar asfaltlanıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi sorumluluk ağındaki en büyük ve önemli güzergâhlardan birini daha asfalta kavuşturdu.

02 Eylül 2019 Pazartesi 15:19
Ordu’da yollar asfaltlanıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi sorumluluk ağındaki en büyük ve önemli güzergâhlardan birini daha asfalta kavuşturdu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Ünye’den başlayıp, Çaybaşı ilçesi üzerinden, Akkuş’a bağlanan, Akpınar, Salman ve Seferli mahalle yolunda asfalt çalışmaları tamamlandı” dedi.


Ordu Büyükşehir Belediyesi mahalle ve grup yollarını ilçelere bağlayan güzergâhlarda asfalt seferberliğini sürdürüyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonrası, Akkuş’a ulaşımın en önemli alternatif güzergahı olan yolda asfalt çalışmaları tamamlandı.Akkuş, Akpınar, Salman ve Seferli mahalleleri arasındaki asfalt güzergahını yerinde inceleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yolda 19 kilometre sathi asfalt çalışması yaptıklarını söyledi.



Başkan Güler: “Standartı yüksek yollar için durmayacağız”


Akkuş’un zorlu coğrafyasında, yolların standartlarının yüksek olması için çalışmaların büyük bir özveriyle devam ettiğini belirten Başkan Güler, “Akkuş ilçemiz, ilimizin en yüksek yerleşim yerlerinden birisi. Ulaşım konforunu artırmak için tüm programlarımız hazır. Ünye ilçemizden Akkuş ilçemize ulaşımı sağlayan Karayoluna alternatif en önemli güzergahlarımızdan birisi de Çaybaşı üzerinden gelen bu hat. Bu yıl Çaybaşı İlküvez Mahallesi Kapılı mevkiinden başlayarak, 13 kilometrelik yolu ikinci kat sathi asfaltla buluşturmuştuk. Akpınar, Salman, Seferli mahallelerimiz üzerinden Akkuş ilçemize bağlanan 6 kilometrelik yolda da birinci kat sathi asfalt çalışmamızı bugün itibariyle tamamladık.” diye konuştu.



Akkuş karayolunun en önemli alternatif güzergâhı artık asfalt


Yeni güzergahın önemine vurgu yapan Başkan Güler, “Akkuş ilçe nüfusumuzun büyük bir bölümü bu bölgelerde yaşamını sürdürüyor. Akkuş Karayoluna alternatif olan bu güzergah aynı zamanda Ordu Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanındaki en büyük ve önemli yol ağı. Ünye’den başlayıp, Çaybaşı üzerinden, İlküvez, Akpınar, Salman ve Seferli mahallerini kullanarak, konforlu bir ulaşım sağlayacak yolu Akkuşlu kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yüksek kesimlerdeki ilçelerde yoğun bir asfalt çalışması olduğunu söyledi. Güler, “Ordu’nun asfalt ve yol meselesini kökünden çözmek hedefimiz. Bununla ilgili yeni ihale usulleriyle hepsini birden ihale edip bu işi kökünden çözmek istiyoruz. Çalışmaları yerinde denetledik. Ayrıca beton yapılan yeri inceledik. Gayet güzel bir çalışma var. Buradaki denetimimiz bittikten sonra diğer ilçelere geçeceğiz. Çalışmalarımız gece gündüz sürüyor” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 15:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İnşallah uzun yıllar bu formayı giyerim"
    1. "İnşallah uzun yıllar bu formayı..
    2. Şahinbey Belediyesi meclis toplantısı..
    3. Bebeğini boğup bahçeye gömdü
    4. Yargıtay üyeleri Anıtkabir'de
    5. Menteşe’de yaz kursları sona erdi
    6. İlk elektrikli uçan taksi test edildi
    7. Göztepe, Mossoro'yu transfer etti
    8. Pakistan tüm dünyaya duyurdu! ‘Artık..
    9. Emine Erdoğan ve Bakan Kurum, Salda..
    10. Sakarya’da yaşayan ve 250 kilo olan..
    11. Anakentspor su kayağında Türkiye..
    12. Eski bakandan yeni parti açıklaması:..
    13. ATO Başkanı Baran, büyüme rakamlarını..
    14. Eğlendiler, öğrendiler, sergilediler
    15. Balıkesir’de polis alkol satış..
    16. Ailesinin yalnız bıraktığı 3 çocuk..
    17. 3. Ordu Komutanı Öngay’dan Başkan..
    18. Karabük'te belirlenen adrese DAEŞ..
    19. Atakan Ekiz Kömürspor’da
    20. Kaymakamlık konutu satışa çıktı
    21. Telefon dolandırıcısı, Iraklı..
    22. Uzmanlardan “hemoroid” uyarısı
    23. Nevşehir Belediyespor’un Ziraat..
    24. Uzmanlardan “vitamin” uyarısı
    25. Rusya’nın Kahire Büyükelçisi hayatını..
    26. Psikologlardan “mevsimsel depresyon”..
    27. Uykusuzluk için bitkisel tedavi nedir?
    28. Kazakların "Altın Elbiseli Adam"ı,..
    29. HDP’li belediye başkanı işten..
    30. MESKİ’den personeline İş Sağlığı ve..
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak