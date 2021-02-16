Ordu’da yarın okullar tatil mi? 17 Şubat Çarşamba Ordu’da yüz yüze eğitim var mı?
Ordu’da yüz yüze eğitim yarın var mı? Ordu’da yarın okullar tatil mi sorusunun cevabı Valilikten geldi. Ordu’da etkili olan kar yağışı ve bozlanma nedeniyle yüz yüze eğitimin yarın olup olmayacağı öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyordu. Son dakika haberine göre, Ordu Valliğinden 17 Şubat yüz yüze eğitimde kar tatili açıklaması geldi. Peki Ordu’da okullar kaç gün tatil?
17 Şubat Çarşamba Ordu'da köy okulları tatil mi? Ordu'da yarın yüz yüze eğitim var mı? Ordu'nun bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ünye ilçelerinde eğitim öğretime bugün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Çatalpınar ilçesinde ise yüz yüze eğitime bugün ve yarın ara verildiği kaydedildi.