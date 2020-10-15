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Aktüel Ordu'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi yakalandı
Aktüel

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 15:25:23 -
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi yakalandı

ORDU (AA) - Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince iki şüphelinin üstleri, araçları, ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi.

Aramada, 300 uyuşturucu hap, 30 gram metamfetamin, 25 gram toz esrar, bir ruhsatsız tabanca, 74 tabanca fişeği, 100 dolar ve 450 lira değerinde sahte banknotlar, birer hassas terazi ile uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Yakalanan iki şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.


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