Ordu'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var
Ordu'da, düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ordu'nun Altınordu ilçesinde 6, Giresun'da 1 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.