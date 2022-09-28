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Yerel Ordu'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var
Yerel

Ordu'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Ordu'da, düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 15:48:00 -
Ordu'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ordu'nun Altınordu ilçesinde 6, Giresun'da 1 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

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