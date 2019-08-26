Ordu'da uyuşturucu operasyonu
Gürgentepe ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:45
Ordu'nun Gürgentepe ilçesindedüzenlenen uyuşturucu operasyonunda4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu sattıkları tespit edilen 4 kişi yakalandı.
Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 38 kilogram kubar esrar, 2 kök kenevir bitkisi ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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