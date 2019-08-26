Ordu'da uyuşturucu operasyonu Gürgentepe ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.

Ordu'nun Gürgentepe ilçesindedüzenlenen uyuşturucu operasyonunda4 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu sattıkları tespit edilen 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 38 kilogram kubar esrar, 2 kök kenevir bitkisi ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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