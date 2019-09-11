Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Gerçekleştirilen operasyonda Altınordu ilçesinde yakalanan sokak satıcısı tutuklandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altınordu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen kişinin evine operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli A.B. yakalandı. Sokak satıcısı olduğu öğrenilen zanlının ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 104 gram skunk maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesine sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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