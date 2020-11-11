Ordu'da üreticilere 1 milyon kışlık sebze ve 300 bin salep fidesi dağıtıldı

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediyesince üreticilere marul, maydanoz, brokoli ve karnabahar sebzesi olmak üzere 1 milyon kışlık fide ile 300 bin salep fidesi dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte tarımın gelişmesi, farklı ürünlerin üretiminin yaygınlaştırılması, atıl durumdaki arazilerin değerlendirilmesi ve insanların "doğduğu yerde doymaları" amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Perşembe ilçesinde düzenlenen törende, 5 bin aile işletmesine 400 bin marul, 400 bin maydanoz, 100 bin brokoli ve 100 bin karnabahar sebzesi olmak üzere 1 milyon kışlık fide ile 300 bin salep fidesi dağıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, programda yaptığı konuşmada, kendi kendine yeten bir şehir olmak için çalıştıklarını belirtti.

Yemeden içmeden yaşanmadığına işaret eden Güler, "Buraya turist getirdiğimizde dışarıdan aldığımız sebze, meyveleri mi vereceğiz? İl olarak dışa bağımlılığımız fazla. Bu bize yakışmıyor. Bu anlamda kendi kendine yeten bir şehir olmak için kolları sıvadık. Bugün de sebze ve meyvecilikte çığır açarak 1 milyon kışlık sebze ve 300 bin salep fidesini üretici 5 bin aileyle buluşturduk." ifadesini kullandı.

Güler, şehirde yeni bir gelir kaynağı oluşturacaklarına da vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Ordu'da hiç denenmeyen şeyleri deniyoruz. Bunlardan biri de salep. Salep bizi zenginleştirecek bir ürün. Önümüz kış. Bu ürünün kışın tüketimi fazla ve her türlü gıdada kullanımı yaygın. Fındığımıza nasıl sahip çıktıysak sebze ve meyvelerimize de sahip çıkacağız, toprağımızın hakkını vereceğiz. Ordu bunlarla kendi kendine yeten ve hatta başka yerlere de mal satan bir şehir haline gelecek."

Salep üretiminin yaygınlaştırılması ve üretim alanının genişletilmesi amacıyla Altınordu, Çaybaşı, Fatsa, Perşembe, Ulubey ve Ünye ilçelerinde daha önce başvurusu alınıp değerlendirilen ve şartları uyan 20 üreticiye dağıtılan toplam 300 bin salep fidesiyle yeni bir gelir kapısı oluşturulması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesinin iştiraki ORTAR AŞ'nin alacağı yetkiden sonra salep yetiştiriciliğinde sözleşmeli tarım modeli uygulanmaya başlanacak.



