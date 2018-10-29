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Ordu'da trafikte tartıştığı kişileri vurdu

Fatsa ilçesinde seyir halindeki iki aracın sürücüleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 3 kişi vurularak yaralandı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 22:31
Ordu'da trafikte tartıştığı kişileri vurdu

Ordu'nun Fatsa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Aybastı Kavşağında meydana gelen olayda iddiaya göre seyir halindeki iki otomobilin sürücüleri Olgun Ö. ile Hasan K. arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. 

Kavgaya dönüşen olayda Olgun Ö. diğer araçta bulunan Hasan K., Özgür K. ve Serkan Ç.yi tabanca ile vurarak yaraladı. 3 yaralı olay yerine çağırılan ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel bir hastaneye götürüldü. 

Olgun Ö. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 22:31
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