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Aktüel

Ordu'da trafik kazası: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 14:53:26 -
Ordu'da trafik kazası: 4 yaralı

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Giresun'dan Samsun istikametine giden İbrahim Mayalık yönetimindeki hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı Durugöl Mahallesi mevkisinde Hakan Aydın'ın kullandığı 52 SA 177 plakalı otomobil ve Mustafa Kayalı idaresindeki 52 AB 896 plakalı motosikletle çarpıştıktan sonra devrildi.

Kazada, sürücüler Mayalık ve Aydın ile araçlarda bulunan Mübeyyin Kayalı ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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