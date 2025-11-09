Ordu’da tehlike kapıda! Rapor şoku sonrası gözler bölgeye çevrildi!
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin hazırladığı ön inceleme raporunda, Ordu’daki taş ocağı göçüğünün patlatma işleminden yalnızca birkaç saat sonra meydana geldiği vurgulandı. Zeminin doğal yapısındaki zayıflık ve oluşan geniş çatlakların genişleyerek kaymayı tetiklediği belirtildi. Uzmanlar, bölgede ikinci bir kayma ihtimalinin yüksek olduğu uyarısında bulunurken, çevredeki yerleşim ve yol güvenliği için acil tedbir çağrısı yapıldı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ordu’nun Fatsa-Çatalpınar kara yolundaki taş ocağı göçüğüyle ilgili ön inceleme raporunu açıkladı. Raporda, 2 işçinin öümüne neden olan göçüğün 6 Kasım’da yapılan patlatma işleminden birkaç saat sonra 'düzlemsel kayma' şeklinde geliştiği belirtildi. Kayan malzemenin bir iş makinesi ve kamyonu enkaz altında bıraktığı, ocakta yer alan kırmızı kireçtaşı ve marnların zayıf zemin yapısı nedeniyle risk oluşturduğu ifade edildi.
'TEHLİKE SÜRÜYOR'
Uzmanlar, bölgede daha önce de kısmi hareketler yaşandığını, patlatmaların yarattığı düzensiz çatlakların heyelan riskini artırdığını bildirdi. 7 Kasım itibarıyla çatlakların genişlediği ve deformasyonun ilerlediği gözlemlendi. Ayrıca, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği alanda zemin hareketlerinin hala yüksek tehlike barındırdığı vurgulandı.
