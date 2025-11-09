  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İsrail cezaevlerinde korkunç işkence yöntemi: İlk kez ifşa oldu

Almanya’da “ayıp” dedi, Türkiye’de özendirdi! Uçkur düşkünü DW Türkçe’ye tepkiler çığ gibi

Ekrem'e şov bitti mesajı! “Mahkeme salonları ne bir şov alanı ne de tiyatro sahnesi”

Kocaeli’de 6 kişinin öldüğü yangınla ilgili flaş gelişme! Gözaltına alındılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ zaferi Türk dünyasının gururu

“Erdoğan bize güç verdi” diyen Aliyev: Azerbaycan halkı bunu unutmayacak

Moskova'dan dikkat çeken açıklama! Ukrayna'nın o bölgesini sonunda ele geçirdik

Selçuk Bayraktar’dan “Yeşil Vatan” çağrısı

Günün paketleri geldi! Mit ve jandarmadan casus avı

Trump el yükseltti tüm dünyayı tehdit etti! 'Dünyayı 150 defa havaya uçurabiliriz'
Gündem Ordu’da tehlike kapıda! Rapor şoku sonrası gözler bölgeye çevrildi!
Gündem

Ordu’da tehlike kapıda! Rapor şoku sonrası gözler bölgeye çevrildi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ordu’da tehlike kapıda! Rapor şoku sonrası gözler bölgeye çevrildi!

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin hazırladığı ön inceleme raporunda, Ordu’daki taş ocağı göçüğünün patlatma işleminden yalnızca birkaç saat sonra meydana geldiği vurgulandı. Zeminin doğal yapısındaki zayıflık ve oluşan geniş çatlakların genişleyerek kaymayı tetiklediği belirtildi. Uzmanlar, bölgede ikinci bir kayma ihtimalinin yüksek olduğu uyarısında bulunurken, çevredeki yerleşim ve yol güvenliği için acil tedbir çağrısı yapıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ordu’nun Fatsa-Çatalpınar kara yolundaki taş ocağı göçüğüyle ilgili ön inceleme raporunu açıkladı. Raporda, 2 işçinin öümüne neden olan göçüğün 6 Kasım’da yapılan patlatma işleminden birkaç saat sonra 'düzlemsel kayma' şeklinde geliştiği belirtildi. Kayan malzemenin bir iş makinesi ve kamyonu enkaz altında bıraktığı, ocakta yer alan kırmızı kireçtaşı ve marnların zayıf zemin yapısı nedeniyle risk oluşturduğu ifade edildi.

'TEHLİKE SÜRÜYOR'

Uzmanlar, bölgede daha önce de kısmi hareketler yaşandığını, patlatmaların yarattığı düzensiz çatlakların heyelan riskini artırdığını bildirdi. 7 Kasım itibarıyla çatlakların genişlediği ve deformasyonun ilerlediği gözlemlendi. Ayrıca, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği alanda zemin hareketlerinin hala yüksek tehlike barındırdığı vurgulandı.

Ordu’da taş ocağında göçük: 2 kişi enkaz altında kaldı
Ordu’da taş ocağında göçük: 2 kişi enkaz altında kaldı

Gündem

Ordu’da taş ocağında göçük: 2 kişi enkaz altında kaldı

Kayıp olarak aranıyordu! Tüfekle vurulmuş halde bulundu
Kayıp olarak aranıyordu! Tüfekle vurulmuş halde bulundu

Yaşam

Kayıp olarak aranıyordu! Tüfekle vurulmuş halde bulundu

Müşterinin seçtiği salatalıkları el çabukluğu ile değiştiriyordu: Tezgahı kapatılan engelli pazarcıya ‘dolandırıcılık’tan da soruşturma
Müşterinin seçtiği salatalıkları el çabukluğu ile değiştiriyordu: Tezgahı kapatılan engelli pazarcıya ‘dolandırıcılık’tan da soruşturma

Gündem

Müşterinin seçtiği salatalıkları el çabukluğu ile değiştiriyordu: Tezgahı kapatılan engelli pazarcıya ‘dolandırıcılık’tan da soruşturma

Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı
Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı

Gündem

Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı

SARSILMAZ, D&S 2025’te "Bir Ordu İçin Yeter" Sözünü Global Arenaya Taşıyor
SARSILMAZ, D&S 2025’te “Bir Ordu İçin Yeter” Sözünü Global Arenaya Taşıyor

Teknoloji

SARSILMAZ, D&S 2025’te “Bir Ordu İçin Yeter” Sözünü Global Arenaya Taşıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı
Gündem

TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı

Abdullah İmamoğlu isimli hoca, TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine ilişkin dini açıdan çekincelerini dile getirdi. İmamoğlu’na göre proj..
Osman Gökçek İslam karşıtı CHP'li isimlerin kimler olduğunu bir bir açıkladı
Gündem

Osman Gökçek İslam karşıtı CHP'li isimlerin kimler olduğunu bir bir açıkladı

AK Parti milletvekili Osman Gökçek, İslam karşıtı olan CHP'li vekil ve bazı ünlü isimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
"İslami dayanışma" dediler ne dayanışma kaldı ne de edep! Milli takımın forması utandırdı! İranlılar Tesettürlü, Bizimkiler Çıplak Gibi!
Gündem

“İslami dayanışma” dediler ne dayanışma kaldı ne de edep! Milli takımın forması utandırdı! İranlılar Tesettürlü, Bizimkiler Çıplak Gibi!

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda sahaya çıkan Türk Kadın Milli Takımı, İran’ı 3-0 mağlup ett..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23