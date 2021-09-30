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Yerel Ordu'da skandal görüntüler: Fındıkların içinde yüzdü
Yerel

Ordu'da skandal görüntüler: Fındıkların içinde yüzdü

Ordu'da, topladıkları fındıkları bir alanda biriktiren TikTok kullanıcısı, farklı günlerde fındıkların içerisine girerek yüzerken çektiği videoları yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 11:32:00 -
Ordu'da skandal görüntüler: Fındıkların içinde yüzdü

Kullanıcılarının kısa kısa müzikli videolar yayınladığı TikTok'ta her an ilginç bir videoyla karşılaşmak mümkün. Daha önce süt kazanında yıkanan, ayaklarıyla salça kazanının içinde gezen ve kesilen dönerleri ağzına götürüp geri bırakan kullanıcılar, o anları paylaşarak gündeme oturdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gerekli tespitlerin ardından soruşturma başlattığı vakalara her gün bir yenisi ekleniyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre, bu kez de Ordu'da yaşayan bir vatandaş, TikTok hesabında fındık içinde tüm bedeniyle yüzdüğü anları paylaştı.

Farklı günlerde farklı kıyafetlerle toplanan fındıkların içinde yüzmüş gibi yaparak video çeken ve bu anları yayınlayan kullanıcı, milyonlarca izlenme aldı.

Söz konusu şahsa sosyal medyada tepki yağdı.

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